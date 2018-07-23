23.07.2018 | 16:55

24 июля отмечено в календаре как День кадастрового инженера в России. 11 лет назад в этот день был принят Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости».

Также сегодня праздник у флористов, хотя официального статуса у него нет. Он отмечается с 2009 года.

Флористы занимаются не только составлением букетов, они декорируют цветами интерьеры и различные предметы. Особенной популярностью их труд пользуется в праздники, а также в период свадеб.

Православные христиане 24 июля отмечают день святой равноапостольной княгини Ольги. В 903 году она стала супругой великого князя Киевского Игоря, а после его смерти взяла правление в свои руки.

В 954 году княгиня посетила Царьград, где ее восхитили христианские храмы и святыни, и Ольга приняла крещение. По возвращении в Россию княгиня стала воздвигать первые храмы.

В истории 24 июля произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1790 году впервые в истории было документально зафиксировано падение метеорита на Землю. Это произошло на территории Франции.

24 июля 1956 года в 125 километрах от Москвы был основан город физиков Дубна, а Обнинску, первому наукограду России, присвоили статус города.

Именины сегодня отмечают Аркадий, Елена, Лев и Ольга.

24 июля родились французский писатель Александр Дюма (отец), русский писатель, философ Николай Чернышевский, народный артист СССР Николай Гриценко, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко и американский режиссер Гас Ван Сент.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю сегодня не стоит заниматься незнакомыми, непривычными делами. Зато день хорош для поездки или начала путешествия, решительных шагов в бизнесе.