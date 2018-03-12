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Не забудь! | 13 марта - Василий Капельник: начинает таять снег на крышах

12.03.2018|17:41
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Во вторник, 13 марта, в России не отмечается никаких праздников. А вот в Таиланде он считается Днем слона. В честь праздника примерно в 80 километрах севернее Бангкока оборудуют площадку с бесплатным входом. Посетив ее, любой желающий может увидеть слонов разного возраста, наряженных в цветные попоны и с украшениями на голове и бивнях.

Одно из главных мероприятий торжества - кормление животных. Их угощают свежими фруктами и овощами, а также большими кубами льда, в которых заморожены ананасы, арбузы, кукуруза, яблоки, груши и персики.

13 марта произошло несколько важных исторических событий. Так, именно в этот день в 1781 году английский астроном Уильям Гершель открыл Уран, в 1845-м был впервые исполнен Скрипичный концерт ми минор Мендельсона Бартольди, в 1881-м - убит российский император Александр II, а в 1917-м вышел первый номер газеты «Известия».

В народном календаре сегодня Василий Капельник. Наши предки верили, что именно в этот день начинает таять снег на крышах домов, и говорили: «Придет Василий - и зима заплачет».

Считалось, что если в этот день идет дождь, то лето будет добрым. Еще крестьяне смотрели, как тает снег вокруг деревьев: если у круга были пологие края, это сулило затяжную весну.

Именины сегодня отмечают Арсений, Василий, Кира, Марина, Николай и Сергей.

13 марта родились советский педагог Антон Макаренко, первая в мире женщина - дрессировщица львов Ирина Бугримова и советский поэт Сергей Михалков.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю это время нужно провести пассивно и желательно в одиночестве. День подходит для завершения начатых дел, причем при их выполнении рекомендуется избегать суеты и спешки.

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