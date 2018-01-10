10.01.2018 | 15:50

11 января отмечается День заповедников и национальных парков России. Он появился в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы, а в качестве даты был выбран день образования первого государственного заповедника - Баргузинского.

Всего в России насчитывается 110 заповедников, 46 национальных парков и 70 государственных природных заказников, а общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет около 203 млн га.

Сегодня также отмечается Международный день «спасибо». Это лишний повод вспомнить о том, что слова благодарности обладают магическими свойствами: они дарят радость, хорошее настроение и помогают людям наладить общение.

11 января в истории известно несколькими событиями. В 1909 году в Нью-Йорке в этот день стартовала первая в мире женская автогонка, в 1919-м Совнарком принял декрет о введении продразверстки, в 1940-м в Ленинграде состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», а в 1960-м в СССР был создан Центр подготовки космонавтов.

В народном календаре 11 января - Страшный день. Считалось, что в этот вечер неистовствовала нечистая сила. Уберечься от нее можно было следующим образом: принести с Красной горки колья, оставленные там накануне, и сложить на дворе, натрясти сверху соломы из постелей стариков, а затем поджечь.

Кроме того, в Страшный день полагалось особенно тщательно оберегать детей от злых сил - молитвами и заботой.

Также подмечали, какой дул ветер. Если он был северным и облака отсутствовали, ожидались морозы.

Именины 11 января отмечают Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Иван, Марк, Наталья и Фаддей.

В этот день родились киносценарист и режиссер Владимир Венгеров, автор детективных романов Виктория Платова и народный артист России Константин Хабенский.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю сегодня важно не поддаваться на провокации, которых будет немало. В этот день лучше всего заниматься рутинными делами.