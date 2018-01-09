09.01.2018 | 16:11

10 января в народном календаре отмечается Домочадцев день.

Согласно традиции, вся семья собиралась в доме, чтобы заняться хозяйством, а после сесть за общий стол. Домочадцев день служил напоминанием: согласие в ближнем кругу - самое дорогое, что есть у человека. «Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится», - говорили люди.

Перед Домочадцевым днем на Красную горку, которая располагалась около каждой деревни, приносили колья и вбивали их в землю. Утром сюда приходили семьями, повязывали на кол лоскут ткани и загадывали желание. Продолжались и святочные гулянья - люди ходили друг другу в гости и затевали разные игры.

Если в этот день на скирдах ляжет иней, то лето будет дождливым.

10 января в истории произошло несколько знаменательных событий.

В 1781 году в Москве открылся Петровский театр - предтеча Большого. Первое представление состояло из пролога «Странники» А. Аблесимова на музыку русского композитора Е. Фомина и балета «Волшебная школа».

В 1805 году в здании первого в Москве постоянного театра произошел пожар. Только в 1824-м на его месте построили новое здание по проекту архитектора Осипа Бове. Большой театр принял первых зрителей в январе 1825 года. В 1853-м в огне были уничтожены костюмы, декорации, музыкальные инструменты и архив труппы. В конкурсе проектов восстановления пострадавшего театра победил Альберт Кавос. В 1856 году восстановленный Большой театр открылся вновь. Его украшением стала ныне известная на весь мир скульптурная группа Аполлона известного русского скульптора Петра Клодта.

10 января 1863 года в Лондоне была открыта первая в мире линия метро. Ее длина составила 3,6 километра, метрополитен включал семь станций. В первый день работы необычного средства передвижения в подземке прокатились более 30 тысяч пассажиров.

10 января 2014 года вошло в историю Пензенской области как день эстафеты олимпийского огня. В пробеге приняли участие 250 факелоносцев и более 360 волонтеров. Зрителями же оказались практически все жители Пензы.

Олимпийский огонь прибыл в областной центр спецрейсом, а затем целый день по городским улицам и дорогам факелоносцы передавали огонь по этапам. Праздник завершился в 22:00 большим представлением в «Дизель-Арене».

Именины сегодня справляют Александр, Аркадий, Ефим, Игнатий, Леонид, Никанор, Николай и Петр.

В этот день родились русский писатель и публицист Алексей Толстой, народная артистка России Валентина Теличкина и советский и российский актер и режиссер Борис Войцеховский.

Согласно лунному календарю, убывающая луна находится в третьей четверти. Это день мудрости, когда любая информация легко усваивается и запоминается. 10 января не подходит для начала серьезных дел и ведения торговли, но будет удачным для творческой и преподавательской деятельности.