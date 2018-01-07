07.01.2018 | 12:53

8 января православные христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Это один из важнейших для них праздников. Верующие с хвалебными и благодарственными песнями обращаются к Богоматери, которая родила Спасителя.

Праздник имеет древнее происхождение, он был установлен в ранние времена христианской церкви. В IV веке Епифаний Кипрский, святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин соединяли хвалу родившемуся Богочеловеку с хвалой Деве, ставшей его матерью.

Праздновать Собор Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова указывает 79-е правило VI Вселенского Собора, который состоялся в 680-681 гг.

В народном календаре сегодня День повитух. На Руси женщины со своими детьми шли с подарками и поздравлениями к повитухам. Те помогали им при родах. Повитухи в ответ угощали гостей кашей. Также в этот день женщины приходили в церковь с пирогами для Богородицы.

8 января начинались девичьи гадания, продолжавшиеся до самого Крещения.

Именины сегодня отмечают Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Исаакий, Константин, Леонид, Мария, Михаил и Николай.

8 января в истории произошло несколько знаменательных событий. Именно в этот день в 1851 году физик Жан Фуко доказал, что Земля вертится, в 1861-м в Петербурге вышел первый номер журнала «Вокруг света», в 1957-м 13-летний Бобби Фишер стал чемпионом США по шахматам, а в 1959-м Шарль де Голль - президентом Французской Республики.

8 января родились русская и советская балерина Галина Уланова, советский поэт Ярослав Смеляков, американский певец и актер Элвис Пресли, британский певец Дэвид Боуи и советская и российская актриса театра и кино Марина Неелова.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня работа в коллективе будет продуктивной, а контакты с иностранцами - выгодными. Также 8 января можно посетить концерт, выставку или творческий вечер.