05.01.2018 | 12:35

Сегодня, 6 января, православные христиане отмечают канун Рождества Христова – сочельник. Это последний день поста, когда можно есть лишь так называемое сочиво – размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами.

На Руси в Рождественский сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений на богослужении, ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением первой звезды, которая возвестила когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.

Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на нем 12 – по числу апостолов – постных блюд. А с наступлением 7 января на стол разрешалось ставить и мясные кушанья.

Католики, отметившие Рождество 25 декабря, сегодня празднуют Крещение Господне, или Богоявление. Это один из древнейших христианских праздников, он посвящен крещению Иисуса Христа в Иордане. Именно после этого Господь начал просвещать людей.

6 января произошло несколько знаменательных событий. В 1813 году Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны. В 1834-м произведение «Боже, царя храни!» было принято в качестве гимна Российской империи. В 1884-м Пауль Нипков подал патентную заявку на изобретение электрического телескопа – основы механического телевидения. В 1943-м были введены погоны для личного состава Советской армии.

Именины сегодня отмечают Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай и Сергей.

6 января появились на свет национальная французская героиня Жанна д’Арк, русский пианист и композитор Александр Скрябин, советский актер театра и кино Николай Крючков, итальянский певец, композитор, актер Адриано Челентано и основатель группы Pink Floyd Сид Барретт.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует заняться исправлением допущенных ошибок – сегодня у вас будет для этого несколько возможностей. Также день подходит для примирения с теми, с кем у вас возникли разногласия.