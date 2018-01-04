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Не забудь! | 5 января позаботимся о стройной фигуре

04.01.2018|14:10
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Если вы следите за фигурой, считаете калории и усердно боретесь с лишним весом, то сегодня можно посвятить этим увлечениям весь день. Потому что 5 января отмечается Международный разгрузочный день.

Разумеется, это не официальный праздник. Но, похоже, жизненно необходимый! Потому что начиная с вечера 31 декабря и далее каждый день большинство из нас не может не побаловать себя чем-нибудь вкусным, начиная от салатов и заканчивая тортиком. Новогоднее пиршество может длится до самого конца праздников! За это время легко набрать от 3 до 5 кг лишнего веса. Конечно, если вы ведете активный образ жизни, эти килограммы быстро уйдут. А как быть тем, кто работает в офисе и целыми днями сидит за рабочим столом?

Именно поэтому ряд общественных организаций предложил 5 января учредить Международный разгрузочный день. Его можно отметить легким питанием, которое поможет организму избавиться от лишней нагрузки. Так что ешьте поменьше, но не голодайте! Достаточно просто уменьшить калорийность блюд.

Дата 5 января известна несколькими знаменательными событиями. В 1731 году в Москве зажглись первые уличные фонари, в 1762-м на российский престол вступил Петр III, в 1905-м в ходе русско-японской войны капитулировала крепость Порт-Артур, в 1933-м в Сан-Франциско началось строительство моста над проливом «Золотые ворота», а в 1949-м был создан Совет экономической взаимопомощи (СЭВ).

5 января родились итальянский писатель Умберто Эко, супруга первого Президента СССР Михаила Горбачева Раиса Горбачева, американский музыкант Мэрилин Мэнсон.

В народном календаре сегодня Федулов день. В этот день было принято уделять большое внимание домашним животным и птице: от души накормить, навести порядок на конюшне, в хлеву и птичнике.

Хозяйки на Федула пекли печенье в форме овец, коров и птиц и постные лепешки. Лепешками угощали животных в хлеву и на конюшне, а птицам доставалось отборное зерно.

Именинники 5 января - Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня проявлять сдержанность и благоразумие, сохранять трезвость ума, объективно оценивать себя и окружающих.

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