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Не забудь! | 4 января скажем спасибо яблоку, упавшему на Ньютона

03.01.2018|12:07
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Сегодня, 4 января, возьмите сочное спелое яблоко и полюбуйтесь им. Думаете, этот плод создан для того, чтобы просто доставить вам вкусовое удовольствие? А теперь вспомните: если бы не яблоко, Исаак Ньютон мог не сделать своего величайшего открытия.

Как известно, сэр Исаак сам рассказал о том, что мысль о тяготении была вызвана падением яблока, когда он сидел, погрузившись в думы. И хотя гениальный ученый известен и другими открытиями, носящими его имена – теоремой Ньютона-Лейбница, первым, вторым и третьим законами Ньютона, биномом Ньютона, – тем не менее самым известным стал закон всемирного тяготения. А 4 января, в день рождения физика, математика и астронома, во всем мире отмечается День Ньютона.

Фрукты – это, конечно, хорошо, но надо бы перекусить чем-нибудь посерьезнее. Во многих домах уже заканчиваются новогодние яства, поэтому сегодня прекрасный день для приготовления макарон: 4 января в США отмечается Национальный день спагетти. В Америке спагетти – самые любимые макароны. Классическое блюдо готовится с томатным соусом и сыром пармезан. Но так как последний ингредиент по карману далеко не каждому, мы пойдем другим путем: изготовим всемирно известное русское блюдо – макароны по-флотски! Не все знают, что их в России готовят с XVIII века, причем изначально ими питались именно моряки. И готовится оно легко и просто: фарш надо посолить, смешать со специями, добавить зубчик чеснока, обжарить с луком на растительном масле и смешать с отваренными в подсоленной воде макаронами. Приятного аппетита!

4 января в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1878 русские войска освободили Софию от турецкого владычества, в 1908-м Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь», в 1943-м американский журнал «Тайм» назвал Иосифа Сталина Человеком 1942 года, а в 2004-м американский марсоход «Спирит» совершил посадку на Марс.

В этот день родились, помимо Исаака Ньютона, автор азбуки для слепых Луи Брайль, народный художник России и Грузии Зураб Церетели, советский и российский футболист и тренер, призер Олимпийских игр Олег Романцев, британская актриса и продюсер Джулия Ормонд.

4 января в народном календаре – Настасьин день, названный так в честь святой Анастасии Узорешительницы, жившей в Риме в III веке. Анастасию прозвали так за то, что она всеми силами старалась помочь узникам-христианам, которые попали в заключение из-за своей веры. Позже ей стали молиться женщины о разрешении от других уз – от бремени.

В Настасьин день беременные женщины вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Учились вышивать и девушки, а их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками, символизировавшими плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку узорочьем, что также переклиалось с прозвищем святой Анастасии.

Именины сегодня отмечают Анастасия, Дмитрий и Федор.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодняшний день хорош для общения, дружеских встреч, ярких знакомств и запоминающихся свиданий.

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