02.01.2018 | 12:18

Сегодня, 3 января, во всем мире отмечается необычный праздник - день рождения соломинки для коктейлей.

Считается, что первую искусственную соломинку для коктейля изобрел американец Марвин Стоун, у которого была фабрика по производству бумажных сигаретных мундштуков. Первую соломинку он изготовил из полоски бумаги: намазал ее край клеем, намотал на карандаш, а затем снял трубочку.

Так как такая соломинка быстро размокала, Марвин Стоун выбрал для нее другой материал - высокопрочную бумагу, в состав которой входила манильская пенька. 3 января 1888 года американец запатентовал свое изобретение и превратил производство трубочек в основной бизнес.

На этом приключения соломинки не закончились. В середине 1930-х годов риелтор Джозеф Фридман предложил ввести в нее изгибающийся гофрированный участок. Изобретатель начал массово выпускать такие трубочки и через 10 лет стал миллионером.

И, наконец, во второй половине ХХ века Отто Дайфенбах изобрел целлофановую соломинку для коктейлей. Так же, как Фридман, он сам стал производить товар и достиг процветания в этом бизнесе.

3 января известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1850 году в Санкт-Петербурге состоялась инсценировка казни петрашевцев, в 1959-м Аляска получила статус 49-го штата США, а в 1963-м в СССР отправился в первый полет самолет Ил-62.

В народном календаре 3 января – Прокопьев день. На него чтили память Прокопия Вятского – юродивого христианского святого, обладавшего даром предсказателя.

Крестьяне придумали этому дню свое название – Полукорма: по их подсчетам, именно к 3 января расходовалась половина фуража, заготовленного на зиму для домашнего скота. На Прокопьев день было принято проверять, хватит ли запасов корма до наступления тепла.

Для девушек существовала особая примета. С раннего утра в этот день им нужно было мести полы, чтобы потом посмотреть, сколько зерна удастся набрать. Чем больше его было, тем больше счастья ожидала подметавшая.

Именины 3 января отмечают Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Сергей и Ульяна.

В этот день родились английский писатель, автор книг «Хоббит» и «Властелин колец» Джон Толкиен, легендарный советский шахтер Алексей Стаханов, советский поэт Николай Рубцов, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Мэл Гибсон и немецкий автогонщик Михаэль Шумахер.

Сегодня полнолуние. Лунный календарь рекомендует всем провести этот день в неспешном ритме, посвятив как можно больше времени себе, своему хобби. Серьезными делами 3 января лучше не заниматься.