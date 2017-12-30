30.12.2017 | 14:41

Сегодня, 31 декабря, мы проводим 2017 год и встретим новый, 2018-й. Этот праздник - самый любимый и долгожданный, когда каждый из нас загадывает сокровенное желания, строит грандиозные планы на целый год вперед и в глубине души мечтает о чуде.

У большинства россиян первая половина дня будет посвящена подготовке к празднику и занята приятными хлопотами - уборкой дома, приготовлением традиционных оливье и селедки под шубой или необычных кулинарных шедевров. В преддверии Нового года родные и близкие люди соберутся за столом и проводят уходящий год, а в полночь, после боя курантов, поднимут бокалы с шампанским и скажут друг другу: «С Новым годом! С новым счастьем!»

31 декабря - дата, известная в истории несколькими знаменательными событиями. В 1869-м были обнаружены руины храма Артемиды Эфесской - одного из семи чудес света. В 1898-м в России открылась первая междугородняя телефонная линия Санкт-Петербург - Москва. В 1942-м завершилась оборона Кавказа. В 1968-м совершил испытательный полет первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. А в 1999-м Борис Ельцин объявил о досрочном сложении с себя полномочий главы государства, и 1 января 2000-го страна встретила с новым лидером - Владимиром Путиным.

31 декабря родились французский адмирал Пьер-Шарль де Вильнев, художник Анри Матисс, советская разведчица Екатерина Зарубина, артисты Анатолий Кузнецов и Семен Фарада, американский актер Энтони Хопкинс, телеведущая и журналист Регина Дубовицкая, балетмейстер Николай Цискаридзе.

В народном календаре 31 декабря - Модестов день. На Модеста можно было предсказать свою судьбу на будущий год. Для этого ложились на ток, где молотили хлеб, и слушали: если под гадающим застучит, его ждет смерть, если зазвенит - свадьба, а если послышится молотьба - будет богатым.

Кроме того, вечером брали 12 коробочек с солью, каждую из которых называли именем одного из месяцев, а следующим утром проверяли: в какой коробочке соль размокла, тот месяц будет мокрым. Отдельно предсказывали погоду на июнь: она должна быть такой же, как в Модестов день.

Именины 31 декабря отмечают Вера, Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Софья, Фаддей, Федор.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь рекомендует в первой половине подвести итоги и постараться завершить старые накопившиеся дела, а вторую часть суток посвятить общению с друзьями, родственниками, коллегами.