29.12.2017 | 14:47

Пока сегодня, 30 декабря, россияне лихорадочно делают последние покупки к празднованию самого любимого и веселого праздника, в Южном полушарии, точнее, в одном его государстве, веселятся не меньше, чем мы в новогоднюю ночь. Потому что 30 декабря отмечается День Республики Мадагаскар.

Большинству жителей нашей губернии Мадагаскар известен по двум источникам: одноименному мультфильму и песне Елены Ваенги, которая желает, «чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре».

Если же вы попадете на этот остров, расположенный у восточного побережья Южной Африки и омываемый Индийским океаном, скажем, из нашего снежно-дождливого декабря, то сразу закричите: «Не надо солнца ярче! Здесь жара 45 градусов в тени!»

Мадагаскар - остров уникальный. 90% здешней флоры и фауны не встречается больше нигде на планете. Взять хотя бы фоссу - крупнейшего хищника Мадагаскара. Ее доисторические родственники были размером с оцелота и весили до 20 кг. Нынешняя фосса напоминает небольшую пуму, неудивительно, что это животное долгое время причисляли к семейству кошачьих. Но потом выяснилось, что его ближайшие родственники - мангусты.

Водятся на острове и уникальные грызуны, рептилии, рукокрылые (для тех, кто не знает, - это летучие мыши), птицы и насекомые.

Символом Мадагаскара, конечно, является лемур. Правда, «венец природы» - человек - истребил всех крупных лемуров. А ведь вымерший гигантский лемур-ленивец был размером с гориллу, его масса превышала 200 кг. Сейчас же здесь водится множество более мелких видов этих зверьков. Одни из самых крупных, индри, весит около 10 кг, а ночные лемурчики с огромными глазами - величиной меньше ладони.

Название столицы Республики Мадагаскар сложно произнести. Но если вы выучите его, то вам будут не страшны и другие скороговорки. Называется этот город Антананариву (ударение на «и»).

30 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1916 году в Петербурге убили Григория Распутина. В 1927-м русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука, а в 1927-м в Токио открылась первая за пределами Европы и Америки линия метрополитена.

30 декабря 1922 года был образован Союз Советских Социалистических Республик, который когда-то был самым крупным государством мира по площади и вторым по экономической и военной мощи.

Сначала в СССР входили только Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР), Украинская и Белорусская советские социалистические республики и Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика.

В последующие годы в состав СССР вошли Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР и Эстонская ССР.

К концу 1980-х между центром и республиками произошел раскол, и в 1990-м все они приняли декларации о государственном суверенитете. События, которые происходили в Москве в августе 1991 года, ускорили процесс распада Союза.

25 декабря президент СССР Михаил Горбачев ушел в отставку. 26-го СССР перестал существовать.

В народном календаре сегодня Данилов день. На Руси особое внимание в этот день уделяли огню: «хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило». Ночью люди разводили большие костры и приговаривали: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу».

Именины сегодня отмечают Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр и Сергей.

30 декабря - день, урожайный на появление на свет глав государств и творческих личностей. Родились десятый римский император Тит Флавий Веспасиан, великий князь московский Василий I и двадцать третий османский султан Ахмед III, а также английский писатель, поэт и новеллист, нобелевский лауреат Редьярд Киплинг, советский композитор, народный артист СССР Дмитрий Кабалевский и советский писатель, поэт Даниил Хармс.

Растущая Луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодняшний день будет тихим и спокойным. Важные дела и решение финансовых вопросов лучше отложить, а вот для благотворительности и помощи ближним день подходит идеально!