23.12.2017 | 13:40

Сегодня, 24 декабря, в России отмечается День воинской славы. Он установлен в честь дня взятия в 1790 году русскими войсками турецкой крепости Измаил, цитадели турецкой армии на Дунае.

Две попытки взять крепость после осады окончились неудачно. Тогда решено было взять Измаил штурмом. Александр Суворов, стараясь избежать кровопролития, направил коменданту Измаила ультиматум о сдаче крепости, на что последовал ответ: «Скорее небо обрушится на землю, а Дунай потечет вверх, чем сдастся Измаил».

Тем не менее 22 (11) декабря 1790 года после девятичасового боя русские войска, уступавшие по численности гарнизону крепости, взяли Измаил. Эта победа способствовала быстрому и успешному окончанию войны с Турцией.

Западные христиане сегодня празднуют Сочельник - день накануне Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» - это особая зерновая каша, обычно подается с медом и фруктами. Во время ужина присутствующие обмениваются облатками - пластинками пресного хлеба с фигурным рисунком, которые символизируют тело Христа. Отломив кусочек облатки, тот, кому ее дарят, произносит доброе пожелание.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1801 году Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль, в 1865-м в США была создана тайная расистская организация ку-клукс-клан, в 1982-м совершил свой первый полет крупнейший в мире военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», а в 1990-м принят Закон «О собственности в РСФСР».

24 декабря родились польский поэт и деятель национально-освободительного движения Адам Мицкевич, английский писатель, автор более 80 детективных романов Джеймс Хедли Чейз, советский писатель и общественный деятель Александр Фадеев, народный артист России Леонид Филатов, эстрадный певец, народный артист Кабардино-Балкарии Дима Билан.

В народном календаре - Никонов день, названный так в память о преподобном Никоне Печерском. Наши предки говорили: «Никон стоит у икон». В этот день они зажигали лампады и просили святого отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями. Считалось, что, пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихри.

Именины сегодня отмечают Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь рекомендует в первой половине дня строить планы и завязывать знакомства, а после обеда заняться практической деятельностью.