20.12.2017 | 13:34

Сегодня, 21 декабря, - день зимнего солнцестояния, его еще называют солнцеворотом: самый короткий день в году. С завтрашнего дня время, в течение которого наше светило видно на небе, начнет увеличиваться.

Правда, радуясь приближению весны, стоит активно готовиться к холодам. Поговорка гласит: «Солнце на лето - зима на мороз».

В Нидерландах сегодня отмечают День святого Томаса. Это последний учебный день в голландских школах перед рождественскими каникулами. 21 декабря все ученики стараются как можно раньше прийти на уроки, чтобы начертать на классной доске свое имя. Того, чье имя окажется в списке последним, весь день дразнят сонным Томасом.

В народном календаре 21 декабря - Анфиса Рукодельница. В этот день все девушки на Руси пряли, ткали, шили и вышивали.

Именины сегодня отмечают Анфиса, Виктория, Кирилл и Сергей.

21 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1610 году был убит самозванец Лжедмитрий II, претендовавший на русский престол, в 1891-м сыграли первый в истории баскетбольный матч, а в 1899-м в Санкт-Петербурге вышел первый номер журнала «Огонек».

21 декабря родились российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель Иосиф Сталин, немецкий писатель Генрих Теодор Белль, маршалы Советского Союза Константин Рокоссовский и Петр Кошевой, актрисы Ольга Аросева и Джейн Фонда, американский композитор Фрэнк Заппа и советский писатель и журналист Всеволод Вишневский.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь обещает прилив сил и энергии. Рекомендуется полностью посвятить себя делу и начать реализовывать давние мечты.