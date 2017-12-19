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Не забудь! | 20 декабря - День работника органов безопасности

19.12.2017|12:29
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В среду, 20 декабря, в России отмечается День работника органов безопасности.

Праздник учрежден в честь события, произошедшего 20 декабря 1917 года. В этот день была образована ВЧК - Всероссийская чрезвычайная комиссия. Первым ее председателем стал Феликс Дзержинский. Позднее ВЧК называлась НКВД, ОГПУ, МГБ и КГБ.

В современной России этот профессиональный праздник отмечают сотрудники ФСБ, внешней разведки, Федеральной службы охраны и других специальных органов.

Для древних язычников Исландии 20 декабря начинался главный зимний праздник - Йоль. Он длился 13 ночей. Считалось, что в это время все миры сходятся в Мидгарде: боги и богини спускаются на землю, тролли и эльфы общаются с людьми, а из Нижних миров выходят мертвые.

Сегодняшняя дата известна и как Международный день солидарности людей. По инициативе ООН он отмечается по всей планете, но всеобщим выходным не является.

20 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1699 году вышел указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января. В 1958-м на Лубянской площади в Москве был открыт памятник Феликсу Дзержинскому, простоявший 33 года. А в 2000-м парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.

20 декабря появились на свет русский художник-передвижник Николай Богданов-Бельский, чешский химик, нобелевский лауреат Ярослав Гейровский, израильский иллюзионист Ури Геллер и южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук.

В народном календаре 20 декабря - Амвросимов день. На Руси с него начинали подгтовку к Рождеству Христову. После Амвросия никаких праздников больше не было, так что он подводил символическую черту торжествам уходящего года. В этот день девушки принимались за шитье «на грядущее житье» - готовили себе приданое.

Именины сегодня отмечают Антон, Василий, Галактион, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр и Сергей.

Сегодня новолуние. Согласно Лунному календарю, это день начинаний, когда растет работоспособность и амбициозность. Проведите его под девизом Рэя Брэдбери «Делай добро по кругу» - сегодня можно дарить подарки, заниматься благотворительностью и не бояться давать деньги в долг.

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