16.12.2017 | 13:16

Сегодня, 17 декабря, в России отмечается День ракетных войск стратегического назначения. Этот вид Вооруженных Сил был создан 17 декабря 1959 года по решению правительства СССР. Соответствующий праздник существует в этот день с 2006-го.

Сегодня Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) - сухопутный компонент стратегических ядерных сил. Они состоят из ракетных армий, воинских частей. В составе имеются объединения, соединения, космодромы, полигоны, отдельная научно-исследовательская станция, научно-исследовательский институт, высшие военно-учебные заведения, учебные центры по подготовке младших специалистов и школа техников, арсеналы, ремонтные заводы, центральные базы.

Ракетные войска находятся в постоянной боевой готовности, а на их основном вооружении состоят все российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с ядерными боеголовками.

Также в России сегодня отмечается День сотрудников Государственной фельдъегерской службы. Фельдъегерь (от немецкого слова Feldjager) - это военный курьер по доставке важнейших государственных документов. Создание соответствующего корпуса было одним из этапов реформы Павла I. Это воинская часть, предназначенная для выполнения заданий по связи, а также специальных поручений императора. Сейчас ее сотрудники занимаются оперативной доставкой отправлений особой важности, в том числе и за рубеж. Фельдъегерская служба подчиняется непосредственно Президенту России.

17 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1881 году в Лондоне была отменена премьера первой пьесы Оскара Уайльда «Вера, или Нигилисты». Прототипом главной героини послужила русская террористка Вера Засулич. Спектакль сняли по политическим причинам: дело в том, что в марте 1881 года от рук террориста погиб российский император Александр II, а в сентябре - президент США Джеймс Гарфилд.

В 1903 году «отцы авиации» братья Уилбер и Орвилл Райт испытали летательный аппарат тяжелее воздуха. Машина с 12-сильным бензиновым движком продержалась в воздухе 12 секунд, в течение которых на высоте 2,5-3,5 м преодолела расстояние 39 м. В тот же день было совершено еще три полета.

А 17 декабря 1989-го в США вышла первая серия культового мультсериала «Симпсоны», впоследствии завоевавшего множество наград. 14 января 2000 года в честь него была открыта звезда на Аллее Славы в Голливуде. Журнал Time в 1998 году назвал «Симпсонов» лучшим телевизионным сериалом XX века.

17 декабря родились композитор Людвиг ван Бетховен, актер театра и кино Леонид Броневой, актриса, певица и модель Милла Йовович и победительница конкурса «Мисс вселенная - 2002» Оксана Федорова.

В народном календаре 17 декабря - Варварины морозы. На Варвару, как правило, время холодов. В народе по этому поводу говорили: «Трещит Варюха - береги нос да ухо!»

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай и Ульяна.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает: перед новолунием энергия истощается, поэтому вероятны возрастание нервного напряжения, подавленность, тревога, снижение общего тонуса. Постарайтесь в воскресенье хорошенько отдохнуть!