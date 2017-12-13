13.12.2017 | 13:36

Сегодня, 14 декабря, в России нет праздников и памятных дат. Но тысячи россиян, принимавших участие в борьбе с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, отметят День ликвидатора вместе с украинскими соратниками.

День чествования чернобыльцев официально отмечают на Украине. В ликвидации последствий катастрофы, которая произошла 26 апреля 1986 года на ЧАЭС, принимали участие более 650 тысяч человек со всего Советского Союза, из которых более половины были жителями Украинской ССР.

14 декабря 1986 года «Правда» опубликовала сообщение о том, что госкомиссия приняла в эксплуатацию комплекс защитных сооружений - так называемый саркофаг. В этот день ликвидаторы отметили свою первую победу, и позже он был выбран для официального праздника на Украине.

В России с 2012 года День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф отмечается 26 апреля.

Наши предки 14 декабря отмечали Наумов день. На Руси пророка Наума считали покровителем наук и грамоты, святому молились о мудрости, прося «наставить на ум», «надоумить».

На Руси существовал обычай в этот день приводить детей к учителю, чья работа считалась важной и трудной. Наставник должен был наградить каждого из ребят тремя символическими ударами плеткой, а они - отвесить три земных поклона.

14 декабря произошло несколько знаменательных событий. В 1542 году Мария Стюарт была объявлена королевой Шотландии. В 1893-м на Красной площади торжественно открыли Верхние торговые ряды (сегодня - ГУМ). В 1911-м Роальд Амундсен достиг Южного полюса, на месяц опередив английскую экспедицию Роберта Скотта.

14 декабря появились на свет ученый и предсказатель Нострадамус, король Великобритании Георг VI, поэтесса Зинаида Волконская, русский поэт Николай Щербина, индийский актер Радж Капур.

Именины сегодня отмечают Дмитрий, Наум и Порфирий.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня не увлекаться шопингом, а, напротив, постараться сберечь деньги: покупки могут быть неудачными.