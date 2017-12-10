10.12.2017 | 13:50

Сегодня, 11 декабря, отмечается Международный день танго. Это танец, философия которого состоит в противоборстве. В процессе его исполнения не принято разговаривать, улыбаться, даже смотреть друг другу в глаза, допускается только взгляд и легкое движение губ.

11 декабря выбрано неслучайно: это день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого «короля танго» Карлоса Гарделя. Он увлекся танго в подростковом возрасте и вскоре стал знаменитым на всю Аргентину. Потом он представил танец в Париже, откуда тот стремительно стал распространяться по странам и континентам.

Также 11 декабря празднуется Международный день гор. Он был учрежден в 2003 году для привлечения внимания к проблемам развития горных регионов планеты.

11 декабря известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1699 году Петр I официально утвердил Андреевский флаг (косой крест) в качестве штандарта Российского морского флота, в 1871-м в Петербурге открылась первая выставка передвижников, а в 1972-м члены экипажа «Аполлона-17» стали последними на сегодняшний день людьми, ступившими на лунную поверхность.

В народном календаре - Сойкин день. На Руси в этот день чествовали лесную птицу с ярким оперением. Считалось, что сойки, умея подражать пению других птиц и разным звукам вплоть до человеческого голоса, могут предсказывать. В народе говорили, что если сойка в свой день закричала под окном, то надо идти за ней в лес: она укажет дорогу к счастью.

11 декабря родились музыкант, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич, советский и российский актер Михаил Светин, французский композитор Гектор Берлиоз, итальянский кинопродюсер Карло Понти, ученый-эпидемиолог и микробиолог Роберт Кох, французский актер Жан Маре, писатель Александр Солженицын.

Именины отмечают Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Прасковья, Рафаил, Сергей, Степан, Тимофей, Федор.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь гласит: день неблагоприятен для решения любых важных вопросов и налаживания деловых контактов. Сегодня лучше просто строить планы на будущее.