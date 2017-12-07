07.12.2017 | 16:18

8 декабря во всем мире отмечается Международный день художника. Он был учрежден в 2007 году. Своим этот день могут считать не только профессионалы данного вида искусства, но и любители живописи.

Сегодня как нельзя кстати пришелся бы поход в музей, потому что в честь праздника в учреждениях культуры проводится множество различных мероприятий: пленэры, мастер-классы, инсталляции и перформансы, тематические выставки.

Также 8 декабря считается днем образования российского казначейства. В 1992 году Президент РФ Борис Ельцин подписал указ № 1556, согласно которому была создана система органов Федерального казначейства.

Зарождение этой службы произошло еще во времена Древней Руси, когда при княжеских и боярских дворах появилась должность казначея - хранителя материальных ценностей.

Сегодня Федеральное казначейство - это орган исполнительной власти, в состав которого входит 83 управления и 2 254 отделения. Сама служба находится в ведении Министерства финансов РФ.

В Панаме 8 декабря отмечается День матери, в Болгарии - День студента, в Киргизии - День работников радио и телевидения, а в Узбекистане - День конституции.

Вечером 8 декабря 37 лет назад в Нью-Йорке было совершено покушение на Джона Леннона. Это сделал психически неуравновешенный фанат «Битлз» Марк Чепмен, который хотел войти в историю.

Джон Леннон был ранен пятью пулями у подъезда своего дома. Он скончался в больнице от большой кровопотери.

8 декабря 1955 года Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила официальный флаг организации. Впоследствии он «по наследству» перешел к Евросоюзу.

8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ.

В народном календаре сегодня - Клим Холодный. В этот день наши предки готовились к сильным морозам. Однако, если на Клима петухи запели рано, ждали скорой оттепели.

В этот день, как правило, уже лежал снег. От него в избе становилось светлее, так что женщины начинали прясть у окна. Мужики же обмолачивали зерно, причем строго на голодный желудок: в Климентьев день любое важное дело полагалось выполнять натощак.

8 декабря родились: голливудская звезда Ким Бейсингер, актрисы Алиса Фрейндлих, Клара Румянова и Марина Голуб, актеры Евгений Стеблов и Лев Борисов, вокалист группы The Doors Джим Моррисон.

Именинники сегодня Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Ярослав.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня наилучший день для голодания, поста и отказа от дурных привычек. Также он подходит для общения и совместного решения различных вопросов.