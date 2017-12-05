05.12.2017 | 16:44

В среду, 6 декабря, в России нет значимых праздников, но можно порадоваться за представителей других стран. К примеру, в Испании сегодня отмечается День конституции, в Финляндии - День независимости, в Казахстане - День прокуратуры, в Греции - День святого Николая.

Православные христиане 6 декабря вспоминают великого князя Александра Невского. Этот талантливый полководец и дипломат, мудрый и сильный правитель все силы положил на защиту Русской земли от иноземных захватчиков. Церковь прославила его за кроткое служение ближним и помощь, оказанную народу во времена тяжелых испытаний и лишений.

Примечательно, что 6 декабря 1941 года, в день памяти Александра Невского, шло контрнаступление советских войск под Москвой, а в 1942 году день Ледового побоища на Чудском озере, которое выиграл князь, совпал с Пасхой. На денежные средства Русской православной церкви была создана воздушная эскадрилья его имени. И по сегодняшний день в народе живет вера в то, что Александр Невский охраняет северные и восточные границы Российского государства.

6 декабря произошло несколько знаменательных событий. В 1492 году Христофор Колумб открыл остров Гаити, в 1590-м царским указом был запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому (Юрьев день), в 1741-м в результате государственного переворота российской императрицей стала Елизавета Петровна.

В народном календаре 6 декабря - Митрофанов день. Наши предки устраивали гулянья: собирали со всех домов муку, пекли пироги и варили пиво. После этого начиналось застолье, сопровождавшееся обычно разными играми.

6 декабря появились на свет хирург-кардиолог Николай Амосов, актеры театра и кино Николай Баталов и Александр Балуев, режиссер и сценарист Владимир Наумов, писатель Сергей Залыгин, заслуженный артист РФ и государственный деятель Михаил Евдокимов.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан и Федор.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня отложить серьезную работу и любые важные дела. Лучше в этот день посвятить себя какой-либо творческой деятельности.