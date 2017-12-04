04.12.2017 | 14:59

Во вторник, 5 декабря, отмечается День воинской славы России. Он был учрежден в честь начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Это произошло в 1941 году.

Контрнаступление имело не только военное, но и политическое значение. Впервые во Второй мировой войне вермахт был остановлен и потерпел весомое поражение. 5 декабря - еще один повод вспомнить героев Великой Отечественной.

Также сегодня отмечается Международный день добровольцев. Он появился в календаре в 1985 году. Учредили его, чтобы поддержать волонтеров, отдающих свое свободное время на благо общества, популяризировать их работу, привлечь в добровольческое движение новых участников.

5 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1714 году Петр I учредил орден Святой великомученицы Екатерины. Единственной при жизни императора обладательницей этого ордена стала его супруга Екатерина Алексеевна. В 1924 году в русском селе Палех были созданы художественные мастерские. А в 1957-м в Ленинграде на воду спустили атомный ледокол «Ленин».

В народном календаре 5 декабря - Прокопьев день. Наши предки были уверены, что с этого времени налаживается прочный санный путь, и всем миром ставили в снегу зимние вехи, чтобы обозначить его. Дорога, проложенная на Прокопия, держалась до самой весны. А после работы устраивали шумные гулянья с угощением.

5 декабря появились на свет живописец Константин Коровин, поэт Федор Тютчев, кинорежиссер-мультипликатор Уолт Дисней, оперный певец Хосе Каррерас, актриса театра и кино Нина Русланова и французская певица Патрисия Каас.

Именины сегодня отмечают Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Прасковья, Фаддей, Федор и Яков.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, день не подходит для рутинной работы и перенапряжения. Также сегодня не рекомендуется связывать себя какими-либо обязательствами и давать обещания.