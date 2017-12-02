02.12.2017 | 16:02

Сегодня, 3 декабря, в России отмечается День Неизвестного Солдата в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами.

Дата для праздника была выбрана не случайно. 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду.

Этот день - дань благодарности всем, кто не вернулся с фронта, каждому солдату, защищавшему нашу Родину, тем, на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Важно бережно хранить и передавать от поколения к поколению эту память. Символом Дня Неизвестного Солдата стали слова «Никто не забыт, ничто не забыто».

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Он появился в календаре в 1992 году. Цели, ради которых провозгласили этот день, - полное и равное соблюдение прав человека и участие людей с ограниченными возможностями в жизни общества.

В мире проживает примерно один миллиард инвалидов - это около 15% населения планеты. И все они сталкиваются с барьерами, нередко исключающими их из обычной среды. Международный день был учрежден, чтобы привлечь внимание к проблемам инвалидов, защитить их достоинство, права и благополучие.

Также сегодня поздравления с профессиональным праздником получают российские правоведы. День юриста отмечается 3 декабря в связи с тем, что в этот день в 1864 году в России была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, которые легли в основу судебной реформы.

3 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1865 году была основана Петровская земледельческая и лесная академия, ныне Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева. В 1872-м на обломке одной из табличек с отрывком из шумерского эпоса обнаружили начало легенды о Всемирном потопе. В 1875-м состоялась московская премьера Первого фортепианного концерта П. И. Чайковского. А в 1967-м хирург Кристиан Барнард осуществил первую успешную пересадку сердца.

3 декабря родились король Франции Карл VI Безумный, актриса театра и кино Нина Дорошина, конструктор танков Михаил Кошкин, британский рок-музыкант Оззи Осборн и американская актриса Джулианна Мур.

В народном календаре 3 декабря - день Прокла. «На Прокла проклинай нечисть», - учили наши предки. Это нужно было делать, чтобы злые силы не вышли из-под земли, где они прячутся от морозов, и не причинили вреда людям. Считалось, что если 3 декабря выпадет снег, то и 3 июня будет дождливым. А иногда по погоде в этот день судили обо всем июне.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Илларион, Иосиф, Исаакий, Николай, Прокл, Татьяна и Фекла.

Луна находится в фазе полнолуния. Лунный календарь предупреждает: сегодня легко поддаться вредным влияниям и наделать глупостей, негативные последствия которых не заставят себя ждать.