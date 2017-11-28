28.11.2017 | 15:11

234 года назад в русском алфавите появилась буква «ё». 29 ноября 1783 года на заседании Российской академии княгиня Екатерина Дашкова предложила заменить сочетание букв «io», которое обозначало один звук, новым знаком. Идею поддержали поэт и академик Гаврила Державин и писатель Денис Фонвизин. Так что эту дату можно смело считать днем рождения буквы «ё».

Дашкова ввела и моду на ее использование. Она горячо отстаивала важность употребления этого знака на письме и была права, ведь необязательность приводит к ошибкам в произношении и искажению смысла: осел - осёл, небо - нёбо.

В истории этот день также известен тем, что в 1870 году начал свое первое путешествие по Центральной Азии Николай Пржевальский. 29 ноября 1899 года был основан футбольный клуб «Барселона», 1924-го - создано Всероссийское общество охраны природы.

Кроме того, 29 ноября 1941 года фашисты казнили 18-летнюю партизанку Зою Космодемьянскую. Несмотря на жестокие пытки, девушка не выдала местоположения своего отряда.

В народном календаре 29 ноября Матвеев день. «На Матвея зима потеет», - говаривали в народе и примечали: если идет сильный снег и дуют ветры, то зима будет суровой до самых рождественских праздников, а если под теплым солнышком тает снег, то зима окажется мягкой и теплой.

В этот день крестьяне любили ходить друг к другу в гости. Еда была постной, но люди приговаривали: «Худой Матвей, коль не позвал в дом гостей». Соседи собирались вместе не ради угощения, а чтобы вести задушевные беседы.

Именины сегодня отмечают Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей и Федор.

29 ноября родились автор «Маленького Мука» Вильгельм Гауф, французский психиатр Жан-Мартен Шарко, английский ученый-электротехник Джон Флеминг, советский писатель, автор бестселлера «Белый Бим Черное ухо» Гавриил Троепольский и 22-й президент Франции Жак Ширак.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю этот день, несмотря на свою суровость, будет одним из самых удачных за весь лунный месяц. Вы почувствуете достаточную уверенность в себе, чтобы проявить инициативу на работе. Также сегодня можно смело отправляться в командировки и путешествия.