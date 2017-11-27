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Не забудь! | 28 ноября у православных начинается Рождественский пост

27.11.2017|12:03
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Вторник, 28 ноября, - первый день Рождественского (Филиппов) поста у православных христиан. Продлится он 40 дней и закончится лишь в канун Рождества, в ночь с 6 на 7 января.

Православие учит, что этот пост необходим верующим, чтобы прийти к празднику с чистой душой, светлыми помыслами и укрепленным духом. Идея воздержания от жирной и тяжелой пищи была принята последователями христианства с самого его возникновения.

Поначалу Рождественский пост длился всего 7 дней, потом патриарх Лука Хрисоверг в 1160 году продлил его до 40 дней. Однако армянская церковь эту идею не поддержала, и до сих пор армяне держат пост лишь неделю перед Рождеством.

Любопытно, что сразу в двух странах - Албании и Панаме - сегодня празднуют День независимости.

28 ноября известно и рядом исторических событий. В 1365 году в центре Московского Кремля был основан Чудов монастырь. В 1734-м при отливке Царь-колокола вышли из строя две литейные печи.

В народном календаре 28 ноября отмечено как Гурьев день. Считалось, что на него зима показывает свой характер (может разыграться метель или неожиданно повалить снег), воют сильные северные ветры. Погода меняется с непредсказуемой частотой.

Наши предки верили, что в Гурьев день нечистая сила, которая живет в конюшнях и амбарах, покидает села до самых Святок. Мужики уделяли внимание лошадям, чистили, мыли, сыпали им вдоволь овса.

Именины сегодня отмечают Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Самсон и Филипп.

В этот день родились немецкий философ Фридрих Энгельс, русский поэт Александр Блок, австрийский писатель Стефан Цвейг, советский филолог, академик Дмитрий Лихачев и советский писатель и поэт Константин Симонов.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю в этот день многие почувствуют прилив энергии, а борющиеся с болезнью - облегчение. Сегодня можно добиться профессиональных успехов и сделать удачные покупки.

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