26.11.2017 | 13:39

Сегодня, 27 ноября, в России празднуют День морской пехоты. Первая в нашей стране команда морпехов была сформирована в 1698 году из экипажа корабля «Орел». Моряки в бескозырках сражались в Бородинской битве и Крымской войне, громили фашистов, воевали во многих зарубежных странах.

Сегодня войска морской пехоты входят в состав всех флотов России: Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского, а также Каспийской флотилии. В их распоряжении находится автоматическое стрелковое оружие, танки, артиллерия, противотанковые и зенитные установки, бронетранспортеры, плавающая техника и машины высокой проходимости.

Также 27 ноября профессиональный праздник отмечают члены Российского общества оценщиков - специалисты, которые проводят оценку недвижимости, транспортных средств, оборудования, предприятий, прав требования, работ и пр. Профессиональный оценщик обладает деловой хваткой, высоким интеллектом и устойчивостью к стрессам.

В истории 27 ноября отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1730 году российским сенатом издан указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей». В 1895-м шведский химик, изобретатель динамита Альфред Нобель подписал последний вариант знаменитого завещания, согласно которому большая часть его состояния должна пойти на создание фонда и учреждение премии для поощрения первооткрывателей в области физики, химии, физиологии и медицины, а также литераторов и тех, кто больше всего сделал в пользу мира за предшествующий год, вне зависимости от национальности. А в 1922-м в СССР ввели в обращение советские червонцы.

27 ноября родились шведский астроном и метеоролог Андерс Цельсий, именем которого названа температурная шкала, русский композитор, автор известных романсов Александр Варламов, народная артистка РСФСР Галина Польских, американский и гонконгский киноактер, мастер восточных единоборств Брюс Ли, японский бизнесмен, основатель корпорации Panasonic Коносукэ Мацусита, лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, народный артист России Владимир Машков.

Сегодня в народном календаре Филипповка. На Филиппа крестьяне выносили во двор еду для духов, оберегающих домашних животных. А вечером Филиппова дня девушки гадали: клали под подушку оставленный от ужина кусок говядины в надежде увидеть во сне будущего жениха, который придет заговеться.

Именины в этот день отмечают Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор и Филипп.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю сегодняшний день будет удачным для творческих людей, которые смогут создать ценное и заслуживающее всеобщего внимания произведение. Однако нужно остерегаться завышенного самомнения, которое может быть наказуемо. Отложите решение финансовых проблем, романтические свидания и подписание важных документов и постарайтесь побыть на природе.