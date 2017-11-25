25.11.2017 | 14:28

Сегодня, 26 ноября, в последнее воскресенье месяца, россияне отмечают День матери.

Традиция отмечать День матери постепенно приживается в российских домах. К этому празднику в детских садах приурочены утренники, в школах - праздники в честь мам, а представители органов власти награждают многодетных женщин. И вы не забудьте сегодня с самого утра сказать своей маме: «С праздником! Спасибо тебе за все!»

26 ноября также отмечается Всемирный день информации. Считается, что информация становится едва ли не главной ценностью в современном мире, и ее объем с каждым днем растет. Но у каждой медали, как известно, две стороны. Обратной стороной в данном случае является информационный стресс, к которому может привести неумение пользоваться информационными технологиями и контролировать качество и объем получаемой информации.

Еще 26 ноября считается днем рождения телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!», любимой многими поколениями россиян. Хотя программа впервые вышла в эфир 1 сентября 1964 года, она ведет свою историю с 26 ноября 1963-го - именно тогда на Шаболовке начались работы над идеей и концепцией, сценариями и эскизами кукол.

26 ноября появились на свет английский поэт Уильям Купер, последний фаворит императрицы Екатерины II Платон Зубов, основоположник кибернетики Норберт Винер, советская телеведущая Анна Шатилова, космонавт, Герой Советского Союза Борис Егоров, легендарная дрессировщица, народная артистка РСФСР Маргарита Назарова и американская певица Тина Тернер.

В народном календаре 26 ноября - Златоуст. С Иоанна начиналась так называемая «пельменная пора». Хозяйки делали фарш (в качестве начинки использовали мясо, рыбу, грибы), и вся семья готовила любимое блюдо. Пельменей старались налепить побольше, замораживали их прямо во дворе, а позже просто отсчитывали нужное количество и варили.

Именины сегодня отмечают Герман и Иван.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь гласит, что день удачен для поездок, переезда, начала строительства или перепланировки жилища. А может быть, вам придется пересмотреть и свою линию поведения в целом.