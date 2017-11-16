16.11.2017 | 13:26

Если у вас есть черный кот или кошка - вам повезло! Сегодня можно устроить любимцу умопомрачительный праздник: накормить его лакомствами, поиграть с ним в любимые игры и вообще сказать, что он самый-самый лучший на свете котик. А вместо Happy Birthday спеть ему песенку «Жил да был черный кот за углом…» Потому что ежегодно 17 ноября в Италии отмечают День защиты черных котов (его также называют День черных кошек).

Многие из нас на словах утверждают, что не верят в приметы, однако в глубине души опасаются женщин с пустыми ведрами и перебежавших дорогу черных кошек. Сколько несчастных животных люди в Средневековье загубили как пособников нечистой силы! И даже сегодня, в наше просвещенное время, к черным котам отношение часто предвзятое.

Но существует и позитивная вера в могущество этих животных. Например, в некоторых районах Англии полагают, что черный кот притянет к хозяйке множество поклонников, а в Шотландии - богатство в дом. Морякам же угольно-черный кот сулит удачу в плавании.

17 ноября в России принимают поздравления стражи порядка - отмечается День участковых уполномоченных. Праздник учрежден не так давно, 6 сентября 2002 года, однако сама служба участковых ведет свою историю с 17 ноября 1923 года. Именно в тот день Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена Инструкция участковому надзирателю.

Участковый уполномоченный - человек, о котором говорят: «Он работает на земле!» Иначе говоря, он знает обо всех, кто оказывается на доверенной ему территории, будь это пьющие семьи, подозрительные квартиранты, трудные подростки.

Известен случай, когда в Пензе участковые уполномоченные по горячим следам раскрыли кражу дорогих кроссовок в одном из торговых центров. Посмотрев запись камеры видеонаблюдения, стражи порядка узнали одного из своих «подопечных» - ранее судимого наркомана. Когда участковые появились у него на пороге, они сразу увидели кроссовки, стоявшие в прихожей. А парень вцепился руками в голову и запричитал: «Господи, что за времена настали! Только успел свистнуть обувку, а через час уже полиция на пороге!»

Иногда участковому приходится решать совершенно головоломные задачи. Как, например, защитить одинокую бабушку от соседа-колдуна, который… силой мысли не дает зажигаться газу в колонке? Пришлось под видом «борца с нечистой силой» пригласить мастера-газовщика, который во время процесса устранения поломки по договоренности со стражем порядка бормотал «заклятия против колдовства». Бабушка была счастлива!

17 ноября известно и как Международный день студентов. Российская молодежь может отпраздновать его, а 25 января повторить торжества - уже в честь национального студенческого дня.

В истории 17 ноября произошло несколько знаменательных событий. В 1558 году на английский престол взошла последняя королева из династии Тюдоров - Елизавета I. В 1757-м в Петербурге была учреждена Академия художеств (ныне - Российская академия художеств). В 1869-м для судоходства открыли Суэцкий канал. В 1948-м в Ленинграде поставили на вечную стоянку крейсер «Аврора».

17 ноября появились на свет немецкий математик и астроном Август Мебиус, американский кинорежиссер Мартин Скорсезе, советский актер и режиссер, народный артист СССР Иван Пырьев и легендарная спортсменка-всадница, олимпийская чемпионка по конному спорту Елена Петушкова.

В народном календаре 17 ноября - Ерема. Наши предки считали, что в этот день непременно нужно оставаться дома, по возможности не выходить даже во двор. Как полагали, на Ерему злые духи могут проникнуть в избу и утащить из печи раскаленный уголь. На всякий случай, чтобы не ушло счастье, в этот день не давали огня никому из соседей.

Именины сегодня отмечают Александр, Евгения, Ерема, Иван, Илья, Николай, Порфирий, Симон и Степан.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня возможна нервозная обстановка, провоцирующая ссоры, скандалы, конфликты. Старайтесь подавить в зародыше желание вступить в свару!