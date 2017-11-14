14.11.2017 | 11:51

Сегодня, 15 ноября, в нашей стране отмечается Всероссийский день призывника. В этот день военкоматы устраивают для призывников празднично-патриотические мероприятия, встречи с ветеранами, организуются экскурсии в воинские части и консультации для родителей призывников, показательные выступления бойцов спецподразделений и парадные смотры войск.

Призыв новобранцев в Вооруженные Силы РФ проходит дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Прежде юноши шли служить на два года, но с 1 января 2008-го срок военной службы по призыву сократился до одного.

15 ноября в России отмечается День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью. В этот день в 1988 году было организовано 6-е управление МВД СССР. Основные направления его сотрудников - борьба с терроризмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, организованной преступностью и коррупцией, раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений.

А еще сегодня есть подходящий повод, чтобы провести ревизию своего хозяйства и сдать в пункт приема накопившуюся макулатуру, ненужный пластик и пустую стеклотару. Потому что 15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки. Его главная задача - напомнить о том, что ресурсы на планете не безграничны, а загрязнение окружающей среды можно уменьшить с помощью рециклинга - переработки отходов.

В 30-х годах прошлого века день 15 ноября был отмечен несколькими знаменательными событиями. В 1932 году в Казанском соборе в Ленинграде открылся Музей истории религии, год спустя, в 1933-м, в Москве началось регулярное движение троллейбусов, а еще годом позже, в 1934-м, в СССР показали первую звуковую телепередачу.

15 ноября родились актер Павел Мочалов, путешественник и полярный исследователь Владимир Русанов, народная артистка СССР Александра Яблочкина, инженер-оружейник Игорь Стечкин, футболист и хоккеист, футбольный тренер Михаил Якушин.

В народном календаре сегодня - Акиндин и Пигасий. В народе говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит». То есть в овинах сушили зерно, разжигая огонь, а все возможные работы переносили домой из-за короткого светового дня. Прежде чем приняться за просушку овина, просили разрешения у духа-овинника. Иначе, рассердившись, он мог спалить весь урожай.

Именины сегодня отмечает Константин.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня не слишком углубляться в повседневные бытовые заботы, и тогда вы, возможно, найдете неожиданный выход из сложной ситуации.