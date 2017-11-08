08.11.2017 | 17:00

В четверг, 9 ноября, отмечается Международный день антиядерных акций. Активисты устраивают пикеты, демонстрации и акции протеста против развития атомной энергетики и за повышение ее безопасности. Кроме того, они организуют лагеря около опасных объектов и устанавливают информационные знаки в местах с повышенным радиоактивным фоном.

Также 9 ноября отмечается Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма. Дата выбрана неслучайно, ведь ночь с 9 на 10 ноября 1938 года вошла в историю Германии как «хрустальная ночь», или «ночь разбитых витрин»: произошел массовый еврейский погром. Именно этим событием отмечено начало холокоста, который привел к гибели около шести миллионов евреев.

Кстати, 9 ноября - дата, связанная еще с двумя историческими событиями, произошедшими в Германии. В этот день в 1923 году был подавлен «пивной путч» в Мюнхене, а в 1989-м началось разрушение Берлинской стены - одного из самых известных символов холодной войны.

9 ноября - канун дня святой Параскевы, поэтому в народном календаре его называют Зарок на Параскеву. Женщины давали обет сделать какую-либо сложную работу, например за ночь выткать пелену для иконы Богородицы. Считалось, что за выполнение обета Параскева выполняла заветное желание или посылала здоровье домочадцам.

Именины в этот день отмечают Андрей, Афанасий, Вилли, Иван, Капитолина, Максим, Марк, Николай, Сергей и Степан.

9 ноября родились изобретатель сгущенного молока американец Гейл Борден, русский писатель Иван Тургенев, один из основоположников детективного жанра француз Эмиль Габорио, русский теоретик футуризма Велимир Хлебников, советский гимнаст, абсолютный олимпийский чемпион Виктор Чукарин, народная артистка СССР Александра Пахмутова, советский шахматист, 8-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Михаил Таль, а также советский инженер, первый организатор часового производства в Пензе Виктор Скорняков.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь указывает, что день очень благоприятен для устройства на работу, поиска новых контактов, расширения масштабов деятельности и проведения творческих вечеров.