04.11.2017 | 11:57

«Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко: что ни день, то снова поиск, снова бой…» Сегодня, 5 ноября, наверняка эта песня «русского Киплинга», кавалера ордена Красной Звезды Игоря Морозова прозвучит за множеством столов. И споют ее те, кто сегодня отмечает День военного разведчика.

Упоминания о разведывательной деятельности появляются в начале XIX века, когда при министерстве военных дел была создана секретная экспедиция. В ее подразделениях велась не только разведывательная деятельность на территории противника (поиск, сбор сведений, составляющих военную тайну и представляющих ценность для России), но и контрразведка (выявление разведчиков врага и дезинформация противника).

5 ноября 1918 года вышел приказ, которым был утвержден штат разведывательного ведомства. С этого момента и ведет свою историю Главное разведывательное управление - ГРУ.

А еще сегодня отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Дата его проведения связана с историей о крестьянине, который 5 ноября 1854 поджег свой урожай, чтобы предупредить жителей деревни о грозящем им цунами.

Ктати, слово «цунами» происходит от двух японских слов: «цу» (гавань, порт) и «нами» (волна). Особенность цунами в том, что оно включает в себя водную массу не только на поверхности, но и в толще океана. Протяженность гигантской волны составляет сотни километров, а скорость движения - свыше 700 км/ч.

В истории 5 октября известно несколькими знаменательными событиями. Одному из них исполняется ровно сто лет: 5 ноября (23 октября по старому стилю) 1917 года нелегально вернувшийся из Финляндии Владимир Ленин неожиданно появился в Петрограде на конспиративном заседании ЦК РСДРП(б) и настоял на практической подготовке к вооруженному восстанию для передачи власти Советам, в которых в это время преобладали большевики. Восстание началось на следующий день. Чем оно закончилось - вы знаете.

Кроме того, в этот день в 1929 году в Москве открылся первый в СССР планетарий, в 1940-м Франклин Делано Рузвельт одержал победу в президентской гонке, а в 1957-м в Болгарии был открыт знаменитый «Алеша» - памятник советским воинам-освободителям.

В этот день родились художник Кузьма Петров-Водкин, актриса Вивьен Ли, режиссер Кира Муратова, певец и композитор Джо Дассен.

В народном календаре Яков день. На Якова крестьяне «закармливали» землю: раскидывали по полю куски пирога, оставшегося от вчерашнего праздника Казанской иконы Божией Матери. На куски слетались птицы, которые, по поверью, своим чириканьем могли упросить землю дать на следующий год хороший урожай.

Именинники 5 ноября - Александр, Афанасий, Владимир, Евфросиния, Емельян, Иван, Игнатий, Максим, Николай, Петр, Яков.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня расслабиться, раскрепоститься и повеселиться всласть, разумеется, не теряя при этом головы.