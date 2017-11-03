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Не забудь! | 4 ноября отметим День народного единства

03.11.2017|16:23
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Утром 4 ноября пензенцы по традиции потянутся в центр города. На площади Ленина в 10:00 начнется митинг, посвященный Дню народного единства.

Мало кто вспомнит, что 4 ноября стало праздничным днем благодаря освобождению Москвы от интервентов. В 1612 году воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив столицу от поляков. Этот подвиг стал образцом героизма и сплоченности всего народа, независимо от положения в обществе, вероисповедания и происхождения.

А православные христиане 4 ноября отмечают день Казанской иконы Божией Матери. Этот образ Богородицы, явившей свое чудесное заступничество в смутное время, - один из самых любимых народом.

Недаром Казанская икона была в ополчении во главе с Мининым и Пожарским. В память об освобождении столицы на Красной площади возвели Казанский собор, который ликвидировали летом 1936 года, а затем восстановили и вновь открыли 4 ноября 1993-го.

В народе этот день был рубежом между осенью и зимой. Если шел дождь, то готовились к скорому наступлению зимы. «На Казанскую мороз невелик, да стоять не велит», - примечали наши предки.

В истории 4 ноября знаменательно тем, что в 1879 году в этот день был запатентован кассовый аппарат, в 1890-м в Лондоне открылась электрическая линия метрополитена, в 1922-м обнаружили гробницу фараона Тутанхамона в Египте, а в 2004-м в Иркутске состоялось торжественное открытие памятника адмиралу Колчаку.

Именины в этот день отмечают Александр, Анна, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Максимилиан, Николай и Федор.

4 ноября родились российский архитектор, восстановивший Москву после пожара 1812 года, Осип Бове, жена драматурга и дипломата Александра Грибоедова Нино Чавчавадзе и советский рок-музыкант и певец Игорь Тальков.

Сегодня полнолуние. Согласно лунному календарю 3 ноября - день отдыха, когда не стоит заниматься никакими серьезными делами, а лучше всего встретиться с друзьями и вспомнить о любимом хобби.

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