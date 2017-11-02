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Не забудь! | 3 ноября в Японии отмечают национальный День культуры

02.11.2017|16:37
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Трудолюбивые и дисциплинированные японцы сегодня отмечают национальный День культуры. 3 ноября в Японии является официальным выходным днем.

По традиции в любой праздник люди здесь стараются провести время с пользой для ума и души. 3 ноября японские семьи отправляются в парки и скверы, связанные с именами великих соотечественников, а также музеи и галереи. Последние, кстати, в этот день часто не берут плату за вход.

Также в День культуры вручаются награды за заслуги в литературе и живописи.

В историю 3 ноября вошло несколькими памятными событиями. В 1941 году в Киево-Печерской лавре был взорван Успенский собор, в 1957-м в СССР запущен космический аппарат «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту, а в 1958-м в Париже открылся комплекс зданий ЮНЕСКО.

3 ноября в народном календаре - Иларионов день. Сегодня отмечают память двух святых тезок: Илариона Великого, жившего в III-IV вв. в Палестине, и Илариона Псковоезерского, жившего в XV веке на Руси.

Считалось, что если на Илариона снег ляжет на сырую землю, то весной рано появятся подснежники. Снег на мерзлой почве сулил богатый урожай хлеба в следующем году.

С именинами сегодня можно поздравить Азу, Александра, Алексея, Анатолия, Аркадия, Василия, Владимира, Дениса, Дмитрия, Захара, Ивана, Илариона, Константина, Николая, Павла, Пелагею, Сергея, Федора, Юлиана и Якова.

3 ноября родились итальянский ювелир и скульптор Бенвенуто Челлини, советский поэт, переводчик и писатель Самуил Маршак, народный артист России певец Александр Градский, шведский и американский актер Дольф Лундгрен и российский фигурист Евгений Плющенко.

Сегодня полнолуние. Согласно лунному календарю 3 ноября не самый благоприятный день для работы и бизнеса, зато удачный для участия в массовых мероприятиях и выступлений на публике.

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