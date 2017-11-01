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Не забудь! | 2 ноября - Артемьев день: принято квасить капусту

01.11.2017|18:34
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2 ноября 1938 года три первые в СССР женщины были удостоены звания Героя Советского Союза. Это летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова.

Страна уже знала их имена: они прославились своими подвигами в небе. А осенью 1938-го эти женщины совершили беспосадочный перелет на двухмоторном самолете из Москвы на Дальний Восток. Они провели в воздухе больше 26 часов, но потом горючее закончилось и самолет пришлось посадить на болото в тайге.

На поиски экипажа были направлены лучшие силы военной авиации - и трех подруг-летчиц нашли живыми. Русские женщины еще раз доказали всему миру, что они могут все и даже чуть больше.

В Москву Гризодубова, Осипенко и Раскова отправились на специальном поезде, украшенном цветами и праздничными транспарантами.

В истории 2 ноября отмечено еще несколькими знаменательными событиями. В 1721 году Петр I принял титул императора всероссийского, а страна стала империей. В 1894-м вступил на престол последний российский император Николай II. В 1937-м к 20-летию Октябрьской революции на кремлевских башнях установили рубиновые звезды.

В народном календаре сегодня Артемьев день. Отмечается память покровителя военачальников Артемия Антиохийского, которому было принято молиться для избавления от случайной смерти.

В этот день волчий вой близ человеческого жилья сулил морозы, а если выла целая стая, то ожидалась голодная зима. На Артемия у наших предков было принято квасить капусту.

Именины 2 ноября отмечают Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр и Федор.

В этот день родились последняя царица Египта из македонской династии Птолемеев Клеопатра, английский математик и логик Джордж Буль, народный артист СССР Михаил Яншин, итальянский режиссер Лукино Висконти и русский религиозный философ, писатель, поэт Даниил Андреев.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю в этот день вероятны перепады настроения. Чтобы справиться со стрессом, стоит сделать выбор в пользу физической нагрузки, хорошего фильма или книги.

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