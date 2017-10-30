30.10.2017 | 16:30

Сегодня, 31 октября, отмечается Международный день экономии. Правда, праздник теряется на фоне популярного во всем мире Дня всех святых.

В 1924 году представители сберегательных банков из 29 стран собрались в итальянском Милане на первый международный конгресс и в последний день этого масштабного форума предложили сделать 31 октября Днем экономии.

Во времена мирового экономического кризиса и войн политика экономии и сбережения была очень популярна. Постепенно идея Дня экономии стала трактоваться в широком смысле - экономии ресурсов, времени и даже нервов и душевных сил.

31 октября во многих странах мира отмечают канун Дня всех святых - Хеллоуин. Считается, что этому празднику, истоки которого относят к кельтской культуре, порядка двух тысяч лет.

Основные темы Хеллоуина - смерть, зло, оккультизм. Популярны костюмы персонажей фильмов ужасов (мертвецов, мумий, чудовищ, вампиров и прочих монстров). По традиции во многих странах изготавливаются светильники из тыкв. А одной из самых популярных песен является композиция Дэнни Эльфмана This Is Halloween, ставшая саундтреком к мультфильму «Кошмар перед Рождеством».

В России к Хеллоуину отношение неоднозначное. Кто-то находит его веселым, кто-то категорически против внедрения иноземного праздника, а кто-то считает его едва ли не богохульством и поклонением дьяволу.

Кроме того, 31 октября отмечается Международный день Черного моря. Он учрежден в честь события 1996 года, когда шесть причерноморских стран: Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина - подписали план действий по реабилитации и защите Черного моря.

31 октября отмечено в истории несколькими знаменательными событиями. В 1811-м был основан Царскосельский лицей, в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года тело Сталина вынесли из мавзолея, а в 1984-м было совершено смертельное покушение на Индиру Ганди.

В народном календаре сегодня Луков день, когда отмечается память святого апостола Луки. Считается, что он написал первую икону Пресвятой Богородицы. В народе Луку почитали как покровителя художников.

Кроме того, полагали, что он является искусным лекарем, а на Руси главным лекарственным средством всегда считался лук, название которого созвучно с именем апостола.

Именины в этот день отмечают Андрей, Гавриил, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Николай, Семен, Сергей и Юлиан.

В этот день родились голландский живописец Ян Вермеер, английский поэт-романтик Джон Китс и народный артист СССР Анатолий Папанов.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует провести этот день в размышлениях о будущем. Новых дел лучше не начинать, а серьезную работу по возможности стоит отложить.