Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|31 окт 2017|00:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Дождь |
0oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  67.22  |  $  57.87
 

Не забудь! | 31 октября - Международный день экономии

30.10.2017|16:30
Печать

Сегодня, 31 октября, отмечается Международный день экономии. Правда, праздник теряется на фоне популярного во всем мире Дня всех святых.

В 1924 году представители сберегательных банков из 29 стран собрались в итальянском Милане на первый международный конгресс и в последний день этого масштабного форума предложили сделать 31 октября Днем экономии.

Во времена мирового экономического кризиса и войн политика экономии и сбережения была очень популярна. Постепенно идея Дня экономии стала трактоваться в широком смысле - экономии ресурсов, времени и даже нервов и душевных сил.

31 октября во многих странах мира отмечают канун Дня всех святых - Хеллоуин. Считается, что этому празднику, истоки которого относят к кельтской культуре, порядка двух тысяч лет.

Основные темы Хеллоуина - смерть, зло, оккультизм. Популярны костюмы персонажей фильмов ужасов (мертвецов, мумий, чудовищ, вампиров и прочих монстров). По традиции во многих странах изготавливаются светильники из тыкв. А одной из самых популярных песен является композиция Дэнни Эльфмана This Is Halloween, ставшая саундтреком к мультфильму «Кошмар перед Рождеством».

В России к Хеллоуину отношение неоднозначное. Кто-то находит его веселым, кто-то категорически против внедрения иноземного праздника, а кто-то считает его едва ли не богохульством и поклонением дьяволу.

Кроме того, 31 октября отмечается Международный день Черного моря. Он учрежден в честь события 1996 года, когда шесть причерноморских стран: Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина - подписали план действий по реабилитации и защите Черного моря.

31 октября отмечено в истории несколькими знаменательными событиями. В 1811-м был основан Царскосельский лицей, в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года тело Сталина вынесли из мавзолея, а в 1984-м было совершено смертельное покушение на Индиру Ганди.

В народном календаре сегодня Луков день, когда отмечается память святого апостола Луки. Считается, что он написал первую икону Пресвятой Богородицы. В народе Луку почитали как покровителя художников.

Кроме того, полагали, что он является искусным лекарем, а на Руси главным лекарственным средством всегда считался лук, название которого созвучно с именем апостола.

Именины в этот день отмечают Андрей, Гавриил, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Николай, Семен, Сергей и Юлиан.

В этот день родились голландский живописец Ян Вермеер, английский поэт-романтик Джон Китс и народный артист СССР Анатолий Папанов.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует провести этот день в размышлениях о будущем. Новых дел лучше не начинать, а серьезную работу по возможности стоит отложить.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!