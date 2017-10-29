29.10.2017 | 13:09

Сегодня, 30 октября, отмечается День основания российского военно-морского флота. В этот день в 1696 году боярская дума приняла решение о создании регулярного военно-морского флота страны. Сделала это она по настоянию Петра I.

После этого в России начали активно строить военные корабли. Первыми появились Азовский и Балтийский флоты, затем - Тихоокеанский, Черноморский и Северный, а также Каспийская флотилия.

Современный Военно-Морской Флот России - это ракетные крейсеры, противолодочные и десантные корабли, атомные подводные лодки и самолеты морской авиации.

30 октября является профессиональным праздником для работников инженерно-технических специальностей. Именно эти люди с высшим техническим образованием создают окружающее нас технологическое пространство и развивают высокие технологии.

Также 30 октября известно в нашем государстве как День памяти жертв политических репрессий. В 1974 году 30 октября в Мордовии политзаключенные объявили голодовку в знак протеста против репрессий и бесчеловечного обращения.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1888 году был получен первый патент на шариковую ручку, в 1941-м началась оборона Севастополя, в 1967-м впервые в космосе произошла автоматическая стыковка кораблей, а в 1990-м в Москве открыли памятник жертвам политических репрессий.

В народном календаре 30 октября - Осия Колесник. На Осию с телег снимали колеса, чинили и загоняли повозки в сарай до весны. По последнему скрипу колес судили об урожае следующего года: если телега ехала тихо - он ожидался богатый.

Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Кузьма, Леонтий и Сергей.

30 октября родились 2-й президент США Джон Адамс, маршалы Советского Союза Дмитрий Устинов и Николай Огарков, звезда мирового футбола Диего Марадона, советская легкоатлетка, серебряный призер Олимпийских игр Людмила Рогачева.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь гласит, что этот день подходит для решительных действий, но только в том случае, если они были тщательно обдуманы. Также 30 октября хорошо отправляться в поездку.