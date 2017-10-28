28.10.2017 | 10:53

29 октября, в последнее воскресенье месяца, вся Россия отмечает День автомобилиста (День работников автомобильного транспорта).

Сегодняшнюю жизнь невозможно представить без машин, которых становится больше с каждым годом. С их помощью мы можем преодолевать огромные расстояния за незначительное время. Увеличивается и число профессий, обслуживающих автотранспорт. Поэтому в День автомобилиста поздравления принимают не только водители, но и ремонтные рабочие, инженерно-технические специалисты, руководители транспортных предприятий.

В Пензенской области в компаниях автотранспорта трудятся более 23 тысяч человек. Автобусные перевозки пассажиров в регионе осуществляют 309 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ежедневно на межмуниципальные маршруты выходят 374 автобуса. С начала года автотранспортом перевезено 46,8 млн пассажиров, это 102,7% по отношению к январю - сентябрю 2016 года.

Кстати, не только в России, но и на Украине и в Белоруссии сегодня поздравляют автомобилистов и желают им безопасных дорог, зеленого света во всех начинаниях и «ни гвоздя, ни жезла!».

29 октября профессиональный праздник отмечают сотрудники службы вневедомственной охраны Росгвардии. До апреля 2016 года вневедомственная охрана подчинялась Министерству внутренних дел РФ, а после создания в России Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) подразделения вневедомственной охраны вошли в ее состав.

Это подразделение - одно из самых многочисленных и оснащенных. В настоящее время вневедомственная охрана следит более чем за 1,5 млн квартир граждан и 500 тыс. объектов на всей территории страны, а наряды групп задержания выявляют и пресекают десятки тысяч преступлений.

А еще 29 октября - знаменательный день для всех, кто когда-либо состоял в рядах Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Ведь сегодня со дня образования комсомола исполняется 99 лет! Решение о самороспуске организации было принято 27-28 сентября 1991 года на XXII Чрезвычайном съезде ВЛКСМ. За 73 года через его ряды прошли более 160 миллионов человек.

Сегодня также отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. На сосудистые заболевания приходится более половины всех смертей, причем около пятой части из них настигает людей в трудоспособном возрасте. В России от инсульта умирают 175 из 100 тысяч человек. По данным национального регистра инсульта, 31% людей, перенесших эту болезнь, нуждаются в посторонней помощи, 20% не могут самостоятельно ходить и лишь 8% выживших удается вернуться к прежней работе.

Именно поэтому огромное значение в противостоянии этому заболеванию имеют профилактические мероприятия, многие из которых приурочены именно ко Всемирному дню борьбы с инсультом.

29 октября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1922 году в столице открылся Театр Революции (ныне - Московский академический театр имени Владимира Маяковского), в 1929-м на нью-йоркской фондовой бирже окончательно рухнул рынок акций, а в 1998-м в космический полет отправился 77-летний астронавт Джон Гленн.

29 октября родились советский физик, академик Абрам Иоффе и актер театра и кино, народный артист Украины Алексей Горбунов.

В народном календаре сегодня - Лонгин Сотник. На Руси святой Лонгин считался исцелителем глазных болезней, поэтому 29 октября ему молились все, у кого были какие-либо проблемы со зрением. На Лонгина доставали из сундуков зимнюю одежду, чтобы прогреть ее на последнем солнце или проветрить на первом морозе.

Именины в этот день отмечают Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Кузьма, Леонтий, Терентий.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня силы в организме начинают бить фонтаном. Бурлящую энергию рекомендуется направить в мирное русло - и постарайтесь не переусердствовать с нагрузками.