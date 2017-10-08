08.10.2017 | 14:07

9 октября отмечается Всемирный день почты. Дата выбрана неслучайно: в 1874 году в этот день представители 22 стран, в том числе России, подписали договор, учредивший основание Генерального почтового союза. В 1878 году он стал именоваться Всемирным почтовым, и на сегодняшний день в него входят 192 страны.

В Канаде сегодня День благодарения. В церквях проводятся праздничные службы, витрины магазинов и фасады домов украшены чучелками, соломенными птичками, тыковками и листьями. В этот день канадцы встречаются с близкими и благодарят судьбу за мир и благополучие в семье.

История праздника такова: английский пират Мартин Фробишер оказался в ледовом плену у берегов Северной Америки. Корабли и часть команды погибли, а те, кто выжил, высадились на побережье сегодняшнего Лабрадора. Там в 1578 году Фробишер провел официальную церемонию благодарения за свое спасение.

В истории 9 октября знаменательно несколькими событиями. В 1829 года было совершено первое восхождение на наиболее высокую (5 156 м) западную вершину горы Арарат.

В 1991 году была учреждена премия «Русский Букер» за лучший роман на русском языке. Это первая негосударственная премия в России после 1917 года. Она завоевала и сохраняет репутацию самой престижной литературной премии страны.

9 октября 2002 года началась 10-я Всероссийская перепись населения. Впервые за всю историю государства она проводилась не по решению правительства, а на основании федерального закона. По данным переписи, в России на тот момент жили 145,18 миллиона человек.

В народном календаре 9 октября - Иоанн Богослов. Если выпадал снег, наши предки ждали зиму на Михайлов день, 21 ноября. Дождь со снегом на Иоанна Богослова предвещал сильные оттепели в январе.

Именины сегодня отмечают Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай и Тихон.

9 октября родились испанский писатель Мигель де Сервантес, мореплаватель Христофор Колумб, русский живописец Николай Рерих, один из основателей группы The Beatles Джон Леннон, российский политик Борис Немцов, советский актер театра и кино Евгений Евстигнеев.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю сегодня лучше не заниматься серьезными делами и не принимать решений, которые определят ваше ближайшее будущее.