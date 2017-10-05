05.10.2017 | 17:12

6 октября свой праздник отмечают российские страховщики. Эта профессия в современной России востребованна и почетна. Именно страховые агенты знают точно, что береженого и Бог бережет, если его жизнь и имущество застрахованы.

Российские страховые агенты ведут свою историю с 6 октября 1921 года, когда был образован Госстрах РСФСР. В настоящее время в стране работают около 400 страховых компаний и более 65 тысяч страховых агентов.

6 октября также известно как Всемирный день охраны мест обитания, который отмечается с 1979 года. Бесконтрольное вмешательство людей в законы природы приводит к невосполнимым потерям: исчезают сотни видов животных и растений.

По данным Всемирного союза охраны природы, за последние 500 лет вымерло 844 вида животных. Ни нам, ни нашим потомкам никогда не увидеть стеллерову корову или сумчатого волка. Всемирный день охраны мест обитания еще раз напоминает мировой общественности о губительном воздействии человека на окружающую среду.

В первую пятницу октября ежегодно отмечают Всемирный день улыбки. Появлением этого праздника мир обязан художнику Харви Бэллу, который жил в Америке. Ничем примечательным его творчество не отличалось, но в 1963 году для страховой компании он разработал визитную карточку - улыбающуюся желтую рожицу. Сейчас все пользователи Интернета называют ее «смайликом».

Заказчики приняли работу и изготовили значки для персонала компании. Успех такой «визитки» превзошел все ожидания. Скоро милая рожица стала появляться на футболках, бейсболках, конвертах, открытках, спичечных коробках.

Всемирный день улыбки первый раз отмечали в 1999 году. Художник считал, что этот день должен быть посвящен хорошему настроению.

В истории 6 октября знаменательно тем, что в этот день в 1889 году в Париже открылось кабаре «Мулен Руж», в 1927-м состоялась премьера первого звукового фильма, выпущенного компанией «Уорнер Бразерс», а в 1977-м прошли успешные испытания истребителя МиГ-29.

В народном календаре сегодня Ираида Спорная. В этот день наши предки для привлечения удачи в финансовых вопросах клали в сумку или кошель «рябую» монетку, то есть сколотую или неровную копейку или четвертак. Монета должна быть обязательно получена от богатого человека в уплату за труд или торговлю. Считалось, что тогда семейный бюджет ждет пополнение.

6 октября родились путешественник и норвежский писатель Тур Хейердал, советский актер литовского происхождения Юозас Будрайтис, а также советский художник-график Александр Шилов.

Именины сегодня отмечают Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр и Раиса.

Полная луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю этот день лучше всего провести в спокойном ритме, отдав предпочтение работе, требующей творческого подхода.