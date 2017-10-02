02.10.2017 | 14:16

3 октября отмечено в календаре как День ОМОНа в России. Свой профессиональный праздник сотрудники спецподразделений отмечают ежегодно начиная с 2002 года.

Впервые отряды мобильные особого назначения были созданы в 1988 году в трех республиках бывшего СССР и 14 регионах РСФСР. К концу 1990 года подразделения действовали во всех регионах России. В настоящее время ОМОН входит в структуру национальной гвардии Российской Федерации.

Сотрудники отрядов лучше вооружены по сравнению с полицией и проходят особую подготовку. Они обеспечивают правопорядок и общественную безопасность в зонах стихийных бедствий, участвуют в задержании преступников, освобождении заложников и пресекают деятельность террористов.

Также 3 октября в Южной Корее отмечается День основания государства, который является выходным для всех жителей страны.

Праздник установлен в честь образования первого государства корейской нации в 2333 году до нашей эры. В 1909 году этот день обрел статус национального праздника, а с 1949 года его стали отмечать 3 октября.

Основное празднование проходит на алтаре вершины горы Мани на острове Ганхва-до, туда устремляется торжественная процессия. Так корейцы отдают дань уважения своей истории.

В истории день знаменателен тем, что в этот день в 1906 году был утвержден сигнал бедствия на море SOS, в 1990-м официально объединились два государства на территории Германии: ФРГ и ГДР.

В народном календаре 3 октября - Астафий Ветряк. В этот день наши предки определяли по ветру будущую погоду. Если он дул с севера, ждали холодов, с юга - тепла. Западный ветер сулил дождь, а восточный - ясные дни.

Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Татьяна и Федор.

В этот день родились поэт Сергей Есенин, американский писатель Томас Вулф и народный артист СССР Армен Джигарханян.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует завершить сегодня старые дела, чтобы получить свежие силы для обновления жизни.