30.09.2017 | 12:38

Самое время поздравить ваших бабушек и дедушек, а может быть, и родителей, если они уже достигли того возраста, который называют «серебряным». Ведь сегодня, 1 октября, во всем мире отмечается Международный день пожилых людей.

Не забудьте: слово «пожилой» означает человека зрелого возраста с богатым жизненным опытом. Попросите стариков рассказать об их прошлом, и вы поймете, как за несколько десятилетий изменилась жизнь.

1 октября своим днем считают вегетарианцы. Всемирный день вегетарианства отмечают с 1977 года, праздник призван привлечь внимание широкой общественности к этому образу жизни. Для многих сторонников отказа от животной пищи он станет поводом встретиться и пообщаться, рассказать другим людям о радостях еды без мяса.

1 октября - Международный день музыки. Он был учрежден по решению ЮНЕСКО и отмечается с 1975 года. Одним из инициаторов нововведения в календаре праздников стал композитор Дмитрий Шостакович. Ежегодно в разных странах в этот день организуются большие концертные программы с участием лучших артистов и художественных коллективов, звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

В истории 1 октября отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1869 году в Вене была выпущена первая в мире почтовая открытка с маркой, в 1879-м в Гамбурге открылась первая международная полярная конференция, а в 1949-м была провозглашена Китайская Народная Республика.

1 октября в народном календаре - Арина Шиповница. Именно после дня Арины (Ирины) было принято собирать и сушить шиповник, тогда он сохранял свои полезные качества. Из ягод варили варенье, кисель, делали желе, мармелад, повидло. А чай из плодов рябины и шиповника и витаминные напитки, укрепляющие иммунитет, популярны до сих пор.

1 октября родились российский император Павел I, народная артистка России Нина Усатова, русский писатель Сергей Аксаков, советский историк-этнолог, поэт, переводчик Лев Гумилев, народный артист СССР Олег Ефремов, народная артистка России и общественный деятель Чулпан Хаматова.

Именины сегодня отмечают Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Иларион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей, Софья.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодняшний день хорош для поездок, командировок, путешествий и физических нагрузок. Главное - не заниматься незнакомыми делами.