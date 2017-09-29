29.09.2017 | 16:00

30 сентября в России отмечается Всероссийский день ходьбы. Спортивный праздник впервые прошел в 2015 году и охватил все часовые пояса России. Марафон начался в Петропавловске-Камчатском и с помощью телемоста «эстафетная палочка» передавалась по городам. В итоге мероприятие одновременно состоялось в 11 городах и длилось 11 часов.

День ходьбы проводится в рамках международного движения «Спорт для всех», которое занимается популяризацией наиболее естественного и доступного вида активности. Ходьбу считают идеальным способом поддержания здоровья и физической формы для людей любого возраста.

В этот день в России также отмечают День Интернета. По данным статистики, виртуальным пространством ежедневно пользуются более 80 миллионов россиян. Больше всего интернет-пользователей зарегистрировано в Москве (70% жителей), на втором месте – Санкт-Петербург и Карелия, где Интернетом пользуются более 60% населения.

Как ни удивительно, у Интернета есть свой святой покровитель. Официально он еще не утвержден, но с 2003 года протекцию сети оказывает святой Исидор Севильский, живший в 560-636 годах. Его считают первым энциклопедистом.

В истории в этот день произошло несколько знаменательных событий. В 1791 году в Вене состоялась премьера оперы «Волшебная флейта» - последнего произведения Моцарта, в 1783-м французы братья Монгольфье сумели поднять в воздух тепловой аэростат – наполненный горячим воздухом шар, в 1941-м началась битва за Москву.

Сегодня православные христиане отмечают память четырех мучениц: Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Вдова София воспитывала дочерей в христианском благочестии. Узнав об этом, император попытался сначала уговорами и подарками, а затем угрозами обратить девочек в язычество. Они оказались стойкими, и правитель приказал подвергнуть их пыткам, а затем обезглавить.

София похоронила своих дочерей и спустя три дня скончалась от горя. На момент смерти Вере было 12 лет, Надежде - 10, а Любови - всего 9. Известие о смерти маленьких, но стойких духом девочек обошло много храмов и городов. Везде за спасение душ Веры, Надежды и Любови молились православные.

На Руси эти четыре имени были очень популярны в народе, поэтому со временем начали отмечать большой праздник - Вселенские бабьи именины. Именины прославляли материнскую мудрость и женские добродетели: веру, надежду и любовь.

30 сентября родились немецкий физик, создавший счетчик частиц радиоактивного излучения Ганс Гейгер, советский математик, географ, астроном, исследователь Севера Отто Шмидт и военный деятель, Маршал Советского Союза Александр Василевский и российский театральный режиссер, актер и педагог, народный артист России Юрий Любимов. Также день рождения в этот день отмечает советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Вера Васильева.

Именины сегодня празднуют Александра, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Павел и Софья.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь рекомендует вспомнить в этот день традиции своей семьи, чтобы в дальнейшем укрепить их. Сегодня стоит начинать строительство дома и заниматься благоустройством жилища.