28.09.2017 | 15:27

Сегодня, 29 сентября, во всем мире отмечают День сердца. Впервые он был проведен в 1999 году. В программу Дня сердца входят массовые проверки здоровья, публичные лекции, спектакли, научные форумы, выставки, концерты, фестивали, прогулки и спортивные состязания.

Сегодня пензенцы могут узнать о состоянии своего сердца. С 11:00 до 13:00 в торгово-ярмарочном комплексе «Красные холмы» медики обследуют всех желающих, чтобы выявить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, и дадут рекомендации, а также просветят в отношении инсульта и инфаркта.

Результаты измерения артериального давления у людей, прошедших обследование, будут занесены на листки бумаги разных цветов: нормальные показатели на зеленые, повышенные - на красные. Эти символические листья станут частью инсталляции, изображающей дерево - символ здоровье пензенцев.

Поздравления с профессиональным праздником сегодня принимают не только кардиологи, но и ЛОР-врачи: 29 сентября в России отмечается День отоларинголога. Если вы когда-нибудь страдали гайморитом, тонзиллитом, отитом и прочими заболеваниями уха, горла и носа, то наверняка знаете: совет квалифицированного специалиста в этой области бесценен! И если у вас есть знакомый отоларинголог, пришедший вам на помощь в трудную минуту, не забудьте поздравить его с праздником.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1650 году в Лондоне открылось первое в мире брачное агентство, в 1806-м Надежда Дурова в казачьей форме под мужским именем присоединилась к казачьему полку, в 1829-м была создана уголовная полиция Лондона - Скотленд-Ярд, а в 1907-м состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Петербурге.

29 сентября родились английский флотоводец вице-адмирал Горацио Нельсон, русский поэт, один из пяти руководителей декабрьского восстания 1825 года Кондратий Рылеев, итальянский ученый-физик, нобелевский лауреат Энрико Ферми, советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь» Николай Островский, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Алла Демидова.

В народном календаре 29 сентября - Ефимия Птичья Костка. В этот день на Руси судили о том, какой окажется зима. Чем больше жира наросло на костях глухаря или утки, тем сильней будут морозы.

Именины сегодня отмечают Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Исаакий, Людмила, Сергей.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает, что сегодня большинство людей склонны к конфликтам, на работе могут быть осложнения, поэтому следует избегать напряженных ситуаций и максимально упростить свою деятельность.