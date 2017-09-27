27.09.2017 | 12:32

Если вы хоть раз в жизни были на море, слушали плеск волн, плавали в прозрачной воде, лежали на горячих камнях или раскаленном песке, - вспомните это время! Потому что сегодня, 28 сентября, в последний четверг месяца, отмечается Всемирный день моря.

Цель его - привлечь внимание общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят чрезмерный вылов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление.

По данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как тунец, треска, марлины, были выловлены на 90%. Около 21 миллиона баррелей нефти ежегодно выливается в моря и океаны. За год от сброса синтетических отходов гибнут миллион морских птиц и 100 000 млекопитающих. А из-за глобального потепления за последние 100 лет уровень в крупных водоемах планеты поднялся на 10-25 сантиметров.

Сегодня в России отмечают свой профессиональный праздник работники атомной промышленности. Эта отрасль в нашей стране - мощный комплекс из более чем 350 предприятий и организаций, в которых занято свыше 250 тысяч человек. В Пензенской области несколько предприятий выполняют для нее производственные заказы.

28 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1618 году в Брюсселе открылся первый в мире ломбард, в 1773-м началось восстание под предводительством Емельяна Пугачева, в 1864-м в Лондоне был создан Первый интернационал, а в 1953-м Никита Сергеевич Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС.

28 сентября родились итальянский живописец, один из крупнейших мастеров барокко Микеланджело да Караваджо, первая в русской армии женщина-офицер Надежда Дурова («кавалерист-девица»), итальянский актер кино и театра Марчелло Мастроянни, советский художник-график, мастер политической карикатуры, народный художник СССР Борис Ефимов, писатель, литературовед и телеведущий Ираклий Андроников, советский театральный режиссер, педагог, народный артист СССР Георгий Товстоногов.

В народном календаре 28 сентября - Никита Гусятник. На него в деревнях начинался забой гусей, откормленных за лето. Главным блюдом на крестьянском столе в этот день, разумеется, был печеный гусь.

Именины сегодня отмечают Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Семен, Степан, Федот, Яков.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь называет этот день удачным для путешествий, переезда, перепланирования жилища или перестановки мебели. Будьте осторожны: сегодня возможны конфликты и чрезвычайные ситуации.