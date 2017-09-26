26.09.2017 | 15:19

Сегодня, 27 сентября, важный день для родителей дошколят: им с утра следует поздравить тех, кто встречает их малышей в детском саду. Ведь в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников.

Именно эти специалисты помогают сформироваться личности маленького человека, заботятся о его здоровье и развитии. Кстати, время для праздника выбрано неслучайно: в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый детский сад.

Если вы хоть раз ощущали себя путешественником (неважно, по лесу с рюкзаком или по чужой стране с фотоаппаратом), сегодня ваш праздник - Всемирный день туризма. Именно 27 сентября в 1970 году в городке Торремолиносе, расположенном на юге Испании, в Андалусии, был принят устав Всемирной туристской организации.

Кстати, Торремолинос - прекрасный образец того, как туризм влияет на социально-экономическое развитие страны и конкретного местечка в частности. За несколько десятилетий крошечная рыбацкая деревушка превратилась в процветающий курорт, от которого можно добраться в Малагу, а оттуда - по «золотому треугольнику»: Кордова, Севилья, Гранада.

Кстати, все побережье Андалусии Коста-дель-Соль (Солнечный берег) за короткое время благодаря туристам превратилось в череду переходящих друг в друга курортных городков. Пожалуй, самый известный из них у россиян - Марбелья, где многие звезды имеют роскошные виллы. Хотите верьте, хотите нет, но там стоит статуя Зураба Церетели под названием «Победитель»: гигантский мужчина на постаменте с поднятыми руками. Местные жители зовут его «Памятник русскому, впервые увидевшему море». Он был подарен мэром Москвы Юрием Лужковым своему марбельскому коллеге и обошелся налогоплательщикам более чем в миллион долларов.

27 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1783 году на воду был спущен первенец Черноморского флота России - парусный корабль «Слава Екатерины», в 1801-м Александру I представили первый в мире велосипед, в 1938-м Сергей Павлович Королев был приговорен к 10 годам заключения как участник контрреволюционной троцкистской организации, а также за срыв сдачи новых образцов вооружения, а в 1990-м Советский Союз вступил в Интерпол.

27 сентября православные христиане отмечают Воздвижение честного и животворящего креста Господня. На Руси Воздвижение было постным праздником. На него не начинали важных дел и не ходили в лес: считалось, что в это время медведь устраивает себе берлогу, а леший осматривает свое царство.

27 сентября родились русская царица, правительница-регентша России (1682-1689), сестра Петра I Софья Романова, а также американский военный морской теоретик и историк Альфред Тайер Мэхэн.

Именины сегодня отмечает Иван.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь называет этот день активным и удачным для новых приобретений: покупка принесет вам радость и удовлетворение. А вот обман сегодня обернется разрушительной силой для лгуна.