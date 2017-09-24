24.09.2017 | 13:02

В понедельник, 25 сентября, в российском календаре нет праздничной даты, но любители Человека-паука или Супермена могут присоединиться к европейцам и американцам и отметить День комиксов. Именно эти герои возродили жанр, придуманный когда-то европейцами.

По-настоящему массовое помешательство комиксами началось в начале ХХ века в США. Первый американский комикс появился в газете в 1892 году, он предназначался для детской странички. Вскоре истории в картинках для малышей, которые не умеют толком читать, стали популярными. Позже их героями бывали и Микки Маус, и Дональд Дак.

В 50-х годах ХХ века комиксы стали неотъемлемой частью американской массовой культуры. Их жанры расширялись, распадаясь на категории: ужасы, супергерои, детективы, фантастика. В штатах появилась целая индустрия историй в картинках - по ним снимают фильмы, делают видеоигры, открывают магазины и онлайн-аукционы.

Теперь же у комиксов есть и свой национальный праздник. 25 сентября магазины призывают не выбрасывать купленные комиксы, потому что даже самый простенький, считают они, через несколько лет может стать раритетом и украсить какую-нибудь солидную коллекцию.

Православные христиане 25 сентября вспоминают перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского.

В народном календаре - Артамон Змеевик. Этот день считался важным для охотников. Они верили, что если на Артамона убить хотя бы зайца, то удача будет сопутствовать во всех начинаниях.

25 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1818 году английский врач Джеймс Бланделл провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку. В 1945-м в СССР был совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы. А в 2002-м в Иркутской области упал взорвавшийся на высоте около 30 км гигантский метеорит.

25 сентября родились русский писатель, автор первых русских исторических романов Иван Лажечников, русский полководец, герой Отечественной войны 1812 года Николай Раевский, советский композитор, пианист, педагог, народный артист СССР Дмитрий Шостакович, советский актер, режиссер, сценарист, педагог Сергей Бондарчук.

Именины сегодня отмечают Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь советует проявлять сегодня свои эмоции и чувства. День очень подходит для любовных свиданий.