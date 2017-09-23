23.09.2017 | 12:54

Сегодня, 24 сентября, в последнее воскресенье месяца, отмечается Международный день глухих. Он был учрежден в 1951 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых.

Его цель - повышение информированности международного сообщества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди. Ведь, по статистике, нарушениями слуха страдает каждый девятый человек - около 650 миллионов жителей планеты.

Глухотой страдали многие великие люди. В их числе автор «Собора Парижской Богоматери» Виктор Гюго, знаменитый композитор Людвиг Ван Бетховен, итальянский художник Антонио Станьоли, французский философ и писатель Жан-Жак Руссо.

Отметим, что в Пензе воспитанники школы-интерната для глухих и слабослышащих детей занимаются в театре жестовой песни «Образ». Причем таких театров для людей с особенными потребностями в России всего три. Кроме того, в Пензе планируется открыть туристические маршруты для людей с ограничениями по слуху. Инициатором его проведения выступили активные горожане.

В России сегодня День машиностроителя. Традиция отмечать этот праздник родилась в советские времена. Автомобили и сельскохозяйственная техника, станки и подводные лодки, космические корабли и стиральные машины - все это создано машиностроителями. И сегодня не только в России, но и в Беларуси, Киргизии и Казахстане работники этой сферы принимают заслуженные поздравления.

А еще сегодня подходящий день для того, чтобы посетить зоопарк и полюбоваться на гигантских рыже-полосатых кошек. Потому что сегодня отмечается День тигра. Еще в 2000 году его начали праздновать жители Дальнего Востока, а затем к празднованию Дня тигра присоединились не жители других городов России и даже Европы.

Православные христиане сегодня празднуют день памяти преподобного Силуана Афонского.

24 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1724 году состоялось официальное открытие Парижской фондовой биржи. В 1957-м в г. Литтл-Роке армия США разогнала многотысячную толпу горожан, которые окружили среднюю школу и не пускали туда девятерых темнокожих учеников. В 1960 году в США на воду спустили первый в мире атомный авианосец. А в 1999-м года на Бейкер-стрит в Лондоне открыли памятник Шерлоку Холмсу - герою книг Артура Конан Дойла.

24 сентября родились русский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, князь Григорий Потемкин, советский государственный и политический деятель, глава СССР (1984-1985 гг.) Константин Черненко, а также советская и российская писательница, поэтесса, переводчик Лариса Рубальская.

В народном календаре 24 сентября Федорины вечерки. В этот день крестьяне завершали осенние труды: убирали последний лук с грядок, уносили в омшаник ульи с пчелами. С Федоры начинались капустные вечерки. Девушки и женщины в течение двух недель рубили капусту и квасили ее на зиму, шутили и смеялись. Так и родилось слово «капустник», дожившее до наших дней.

Именины сегодня отмечают Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей, Федора.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня утро идеально походит для спокойных повседневных дел, а после полудня было бы отлично отдохнуть на природе.