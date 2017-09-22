22.09.2017 | 11:59

Сегодня отмечается день рождения жевательной резинки. Именно 23 сентября в 1848-м американец Джон Куртис изготовил у себя дома первую жевательную резинку.

В том же году Куртис решил открыть промышленное производство жвачки из сосновой смолы, куда позже начал добавлять ароматизаторы. Однако его дела шли неважно: люди неохотно покупали изделия из-за наличия примесей, которые не получалось удалить из смолы.

В 1869 году Томас Адамс изобрел жвачку на основе каучука, и это изобретение всем понравилось. Именно тогда началось серийное производство жевательной резинки.

Кстати, считается, что самая первая жевательная резинка - смола - применялась еще в VII-II в. до н. э. Ее нашли во время раскопок в Северной Европе.

В истории 23 сентября также известно тем, что в этот день в 1932 году был издан декрет «Об объединении частей арабского королевства», по которому государство стало называться Королевством Саудовская Аравия. А в 1939-м на Всемирной ярмарке в Нью-Йорке была заложена «капсула времени» с письмом потомкам и предметами, характеризующими современность.

В народном календаре сегодня Петр и Павел Рябинники. С этого дня начиналась заготовка ягод рябины, которые считаются прекрасным средством не только против недугов, но и от нечистой силы. Ягоды принимались собирать впрок, варили из них компоты и целебные квасы.

Сегодня родились советский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР Надежда Кошеверова, звезда австрийского, немецкого и французского кино Роми Шнайдер и испанский певец Хулио Иглесиас.

Именинники 23 сентября - Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен и Татьяна.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь советует сегодня быть настойчивыми и решительными, но стараться сдерживать негатив.