20.09.2017 | 16:34

В нашей стране 21 сентября отмечают День воинской славы России и вспоминают победу русских полков во главе с князем Дмитрием Донским над татаро-монголами в Куликовской битве. Историческое событие, ослабившее Золотую Орду и ускорившее ее распад, произошло в 1380 году.

Сегодня также отмечается Всемирный день русского единения. Этот неофициальный праздник существует уже 16 лет, его знают и считают своим представители русской диаспоры и любители русской культуры в различных странах.

Символом Всемирного дня русского единения является береза.

Православные 21 сентября отмечают большой праздник - Рождество Пресвятой Богородицы. Он был установлен в IV веке. Это первый двунадесятый праздник церковного года (по старому стилю он начинался 1 сентября). Католики уже отметили Рождество Божьей Матери 8 сентября.

В этот день произошло несколько памятных исторических событий. В 1051 году состоялось освящение Софийского собора - первой и важнейшей святыни Великого Новгорода, в 1799-м начался знаменитый переход через Альпы армии А. В. Суворова, а в 1937-м в свет вышла повесть Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно».

В народном календаре 21 сентября - Оспожинки. В этот день к новобрачным приходили родственники. Молодая хозяйка должна была накормить гостей вкусным обедом и подарить родителям круглые пироги, а ее супруг - показать хозяйство: жито в амбарах, упряжь и инструменты в сараях.

По погоде в этот день судили обо всей осени. При хорошей погоде наши предки ждали ясной осени.

21 сентября родились проповедник Джироламо Савонарола, фантаст Герберт Уэллс, народный артист СССР Зиновий Гердт, второй мэр Москвы Юрий Лужков и народная артистка России Ольга Остроумова.

Именины сегодня отмечают Георгий, Иван и Мария.

Сегодня новолуние. Согласно лунному календарю, в этот день у человека есть возможность взять собственную жизнь в свои руки и добиться того, чего он хочет.