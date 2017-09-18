18.09.2017 | 15:12

Во вторник, 19 сентября, в России отмечается День оружейника. Новый профессиональный праздник появился в 2010 году благодаря самому известному оружейнику современности - создателю легендарного автомата АК-47 Михаилу Калашникову.

Во время визита Владимира Путина (в то время занимавшего пост председателя российского правительства) на оборонное предприятие «Ижмаш» Михаил Тимофеевич попросил его учредить День российского оружейника. А датой был выбран день, когда православная церковь чтит архангела Михаила, покровителя небесного воинства.

Также пользователи Интернета сегодня отмечают день рождения смайлика. 19 сентября 1982 года профессор университета Карнеги - Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающегося лица в тексте, который набирается на компьютере. За более 30 лет своего существования смайлик стал неизменным атрибутом электронного общения.

А еще 19 сентября - Международный день подражания пиратам, который празднуют более чем в 40 странах. Участники игры воспроизводят речь моряков с их солеными словечками, а некоторые любители наряжаются в пиратские костюмы, повязывают банданы с изображением черепа и костей, обсуждают истории кораблекрушений и травят пиратские байки.

19 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1648 году Блез Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления, в 1888-м в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты, а в 1990-м во Всемирной паутине был зарегистрирован первый отечественный домен SU - национальный домен верхнего уровня для СССР.

В народном календаре 19 сентября - Михайлов день. На Руси устраивали сходки, где решали разнообразные семейные и соседские дела, затевали пиры, куда каждый приносил свое блюдо. Работать в этот день было нельзя, считалось, что Бог накажет. В этот день наблюдали, как падают листья с осины: если вверх «лицом» - к студеной зиме, если «изнанкой» - к теплой.

19 сентября родились народная артистка СССР Вера Пашенная, нобелевский лауреат Уильям Голдинг, российский писатель Виктор Ерофеев и российский борец, многократный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин.

Именины сегодня отмечают Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил и Фекла.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что день благоприятен практически для любых дел. Главное - не перенапрягаться.