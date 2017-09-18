Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|19 сен 2017|00:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+19oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+7oC
+17oC
Завтра | Ясно |
  68.75  |  $  57.62
 

Не забудь! | 19 сентября - Международный день подражания пиратам

18.09.2017|15:12
Печать

Во вторник, 19 сентября, в России отмечается День оружейника. Новый профессиональный праздник появился в 2010 году благодаря самому известному оружейнику современности - создателю легендарного автомата АК-47 Михаилу Калашникову.

Во время визита Владимира Путина (в то время занимавшего пост председателя российского правительства) на оборонное предприятие «Ижмаш» Михаил Тимофеевич попросил его учредить День российского оружейника. А датой был выбран день, когда православная церковь чтит архангела Михаила, покровителя небесного воинства.

Также пользователи Интернета сегодня отмечают день рождения смайлика. 19 сентября 1982 года профессор университета Карнеги - Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать двоеточие, дефис и закрывающую скобку для обозначения улыбающегося лица в тексте, который набирается на компьютере. За более 30 лет своего существования смайлик стал неизменным атрибутом электронного общения.

А еще 19 сентября - Международный день подражания пиратам, который празднуют более чем в 40 странах. Участники игры воспроизводят речь моряков с их солеными словечками, а некоторые любители наряжаются в пиратские костюмы, повязывают банданы с изображением черепа и костей, обсуждают истории кораблекрушений и травят пиратские байки.

19 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1648 году Блез Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления, в 1888-м в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты, а в 1990-м во Всемирной паутине был зарегистрирован первый отечественный домен SU - национальный домен верхнего уровня для СССР.

В народном календаре 19 сентября - Михайлов день. На Руси устраивали сходки, где решали разнообразные семейные и соседские дела, затевали пиры, куда каждый приносил свое блюдо. Работать в этот день было нельзя, считалось, что Бог накажет. В этот день наблюдали, как падают листья с осины: если вверх «лицом» - к студеной зиме, если «изнанкой» - к теплой.

19 сентября родились народная артистка СССР Вера Пашенная, нобелевский лауреат Уильям Голдинг, российский писатель Виктор Ерофеев и российский борец, многократный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин.

Именины сегодня отмечают Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил и Фекла.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что день благоприятен практически для любых дел. Главное - не перенапрягаться.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!