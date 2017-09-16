16.09.2017 | 14:08

Если сегодня, 17 сентября, вы решите провести воскресный день на тихой охоте или просто побродить по лесам, не забудьте мысленно поблагодарить тех людей, которые сохраняют для нас эти природные зоны. Потому что в третье воскресенье месяца поздравления с профессиональным праздником принимают труженики лесного хозяйства.

Кстати, День работников леса отмечается не только в России, но и в Беларуси, Киргизии, на Украине.

Подсчитано, что леса занимают около трети суши, общая их площадь на Земле составляет 38 млн кв. км. Половина этой территории принадлежит тропическим лесам, четвертая часть расположена в северном полушарии. Площадь лесов в России составляет примерно 8 млн кв. км.

В США 17 сентября отмечают День Конституции и гражданства, на Украине поздравляют с профессиональным праздником спасателей, а в Казахстане празднуют День матери.

В истории 17 сентября произошло несколько знаменательных событий. В 1630 году британские переселенцы основали в Северной Америке Бостон, в 1787-м конституционный конвент в Филадельфии принял Конституцию США, в 1922-м в Москве состоялся первый радиоконцерт, а в 1957-м в Мексике поженились Софи Лорен и Карло Понти.

17 сентября родились «кавалерист-девица» Надежда Дурова, врач-терапевт Сергей Боткин, основоположник космонавтики Константин Циолковский, артист Георгий Менглет, актер и кинорежиссер Владимир Меньшов.

В народном календаре 17 сентября - праздник иконы Божьей Матери, именуемой «Неопалимая купина». По преданию, в виде пылающего, но не сгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта.

В народе икону «Неопалимая купина» считали охранительницей от пожара и молнии и в этот праздник творили соответствующую молитву. Также существовал обычай в случае пожара обходить вокруг горящего дома с этим образом.

Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор и Юлиан.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня можно найти неожиданный выход из трудной ситуации, если не слишком беспокоиться мелкими бытовыми проблемами.