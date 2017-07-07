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Не забудь! | 8 июля - День семьи, любви и верности

07.07.2017|14:58
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8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Этот праздник, символом которого стала ромашка, придумала супруга нынешнего премьер-министра Светлана Медведева в 2008 году.

В новом празднике нашли и религиозные корни. Примером христианской любви и самопожертвования стали святые Петр и Феврония, мощи которых хранятся в Муроме.

Сегодняшний праздник – отличный повод провести день с близкими и сказать им лишний раз о своей искренней любви.

Напомним, что международный день семьи отмечается 15 мая.

8 июля богато на события, связанные с любовью, материнством и верностью супругов. В СССР в 1944 году были учреждены звание и орден «Мать-героиня», орден «Материнская слава», медаль «Материнская доблесть».

В этот день в 1497 году экспедиция Васко да Гамы покинула Лиссабон и отправилась в морское плавание с целью доказать, что Африку можно обогнуть с юга.

В народном календаре - день Петра и Февронии. С него крестьяне ожидали еще 40 жарких дней. По существовавшему поверью с 8 июля начинают водить хороводы русалки, поэтому при купании нужно быть осторожным, чтобы речная дева не утащила на дно.

Именины сегодня отмечают Василий, Давид, Денис, Петр, Константин, Семен и Федор.

8 июля родились известные артисты Дмитрий Певцов, Константин Райкин и Андрей Мягков, певица Жанна Фриске, американский политик и банкир Нельсон Рокфеллер, а также советский авиаконструктор Николай Поликарпов.

Растущая луна во второй четверти. Согласно лунному календарю , наступил самый мощный и сильный день месяца. Звезды рекомендуют встретиться с близкими людьми и друзьями, а также дать себе хорошую физическую нагрузку.

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